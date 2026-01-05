Η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση μετά την ανατροπή του ηγέτη της Νικολάς Μαδούρο. Αυτό φέρεται να είπε, κατά δήλωσή του, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν οι δύο ηγέτες.

Μιλώντας ύστερα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν είπε επίσης ότι η Άγκυρα θα παραμείνει στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας.

Ο τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε πως ο Μαδούρο και ο λαός της λατινοαμερικάνικης χώρας έχουν δείξει στο παρελθόν ότι είναι φίλοι του τουρκικού λαού και ότι η παραβίαση της κυριαρχίας χωρών και του διεθνούς δικαίου, μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλα παγκόσμια προβλήματα.

Ο Ερντογάν είπε επίσης ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η διεθνής τάξη, που βασίζεται σε κανόνες.