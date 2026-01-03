Μετά το express ψύχος της Πρωτοχρονιάς ο καιρός άρχισε, ήδη, να αλλάζει πρόσωπο και ο υδράργυρος έχει ανέβει στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μάλιστα στην κεντρική και νότια Ελλάδα φτάνει και ξεπερνά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ανήμερα των Θεοφανείων, όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, «οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν μεταφορά και αφρικανικής σκόνης με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν λασποβροχές».

Έντονο ψύχος αναμένεται στην Ευρώπη

Στις αρχές του μήνα και πιο συγκεκριμένα από τις 5 έως και τις 8 Ιανουαρίου, αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, εξαιτίας του σχηματισμού ενός ισχυρού Αντικυκλώνα μεταξύ Ρωσίας και Σιβηρίας. Θα ευνοήσει στην κάθοδο των ψυχρότερων αέριων μαζών πολικής προελεύσεως προς την Βόρεια, την Κεντρική και την Δυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να εκδηλωθούν πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και στα χαμηλότερα υψόμετρα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν και στις προβλέψεις τους οι Ιταλοί μετεωρολόγοι, όλα θα εξαρτηθούν από την επιρροή του Ατλαντικού Ωκεανού αλλά και από την ισχύ του ψυχρού πυρήνα που θα προέλθει από την Σιβηρία. Ο συνδυασμός αυτών των δύο θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο πόσο χαμηλά θα καταλήξουν τα χιόνια στις χώρες της Ευρώπης που θα επηρεαστούν από το επερχόμενο κύμα ψύχους, αλλά και το ενδεχόμενο αυτή η ψυχρή μάζα αέρα να καταλήξει σε ένα σενάριο ακόμα και μέχρι την λεκάνη της Μεσογείου αναφέρει το forecastweather.

Πάντως, όπως καταλήγουν και οι ίδιοι στις αναλύσεις τους, το φαινόμενο αυτό πρόκειται ουσιαστικά για μία τυπική ψυχρή εισβολή που συμβαίνει κατά την χειμερινή περίοδο στο Βόρειο Ημισφαίριο, στην οποία παρατηρούνται απότομες μεταβολές στις τιμές των θερμοκρασιών οι οποίες και συμβάλλουν σημαντικά στην εκδήλωση χιονοπτώσεων ακόμα και σε μηδενικά υψόμετρα.

Το σίγουρο όμως είναι ότι αν επαληθευτούν τα δεδομένα στα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού, μεγάλο μέρος της Ευρώπης θα αντιμετωπίσει από την επόμενη εβδομάδα ένα καθαρά χειμερινό σκηνικό καιρού με πολλές χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες.