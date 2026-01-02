Κλειστά θα μείνουν σήμερα 2/1 τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα. Αν και η δεύτερη μέρα του χρόνου δεν είναι αργία τα καταστήματα έχει καθιερωθεί να μένουν κλειστά για να γίνει η απογραφή των αποθεμάτων τους.

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και Μασούτης θα είναι κλειστά, ενώ για τα υπόλοιπα (Βασιλόπουλος, My Market, Γαλαξίας, LIDL και Κρητικός) οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερωθούν για τις ιστοσελίδες τους,

Οι τράπεζες θα είναι κανονικά ανοιχτές και το επόμενο «λουκέτο» αναμένεται στις 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανείων.