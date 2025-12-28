Με δηλώσεις των Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι άρχισε η κρίσιμη συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα που αναμένεται να επιδράσει στις συζητήσεις για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Πρέπει να γίνει σήμερα η συμφωνία, είμαι αισιόδοξος πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Έχω τελειώσει οκτώ πολέμους, αλλά αυτός είναι ο δυσκολότερος. Νομίζω πως θα είναι μία περίπλοκη διαπραγμάτευση, αλλά όχι τόσο όσο λένε. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα τέλους» τόνισε αρχικά ο Αμερικάνος πρόεδρος στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους.

Ο Ντ. Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι «πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πιστεύω ότι και οι δύο πρόεδροι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Έχουμε τα στοιχεία για μια συμφωνία που είναι καλή για την Ουκρανία και καλή για όλους. Αισθάνομαι ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν φερθεί πραγματικά υπέροχα και είναι πολύ σύμφωνες με αυτή τη συνάντηση και με την επίτευξη μιας συμφωνίας».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε από την πλευρά του ότι «το 90% ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί». Εξήγησε πάντως ότι μεσολαβούν δύο βασικά αγκάθια. Αφενός μεν «το μέλλον των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία» αφετέρου δε «το καθεστώς ενός πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής που τελεί υπό ρωσική κατοχή».

Νέο τηλεφώνημα σε Πούτιν

Αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης με την ουκρανική αντιπροσωπεία ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να επικοινωνήσει εκ νέου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν έτσι ώστε να τον ενημερώσει για την έκβαση όσων ειπώθηκαν. Οι δύο άνδρες είχαν μιλήσει και νωρίτερα.

Με αδημονία αναμένουν το αποτέλεσμα και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες που έχουν σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας.