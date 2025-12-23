Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: ο Αρκάς με το ξεκαρδιστικό ημερολόγιο 2026, το περιοδικό Vita, και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

<br />

ΑΡΚΑΣ Ημερολόγιο 2026

Δώδεκα μήνες, δώδεκα αυθεντικές βινιέτες και ο γνώριμος, αιχμηρός λόγος του Αρκά συνθέτουν ένα ημερολόγιο που δεν μετρά απλώς τον χρόνο, αλλά τον σχολιάζει. Και ο χρόνος, όταν τον κοιτάς από το ύψος ενός παιδιού, έχει τους δικούς του κανόνες.

Η ζωή είναι απαιτητική για ένα πιτσιρίκι: φίλοι φορτωμένοι με ιδέες και εμμονές, μια μητέρα που επιμένει στη θρεπτική –αλλά πάντα ύποπτη– φακή, μια συμμαθήτρια που μονοπωλεί τη σκέψη χωρίς να το γνωρίζει, και τόσα λόγια που ψάχνουν τρόπο να βγουν προς τα έξω. Υπάρχουν, βέβαια, και τα προνόμια: η παρέα, τα παγωτά, οι τηγανητές πατάτες. Και αυτή η ανεκτίμητη παιδική ελευθερία να λες τα πράγματα ωμά, χωρίς φίλτρα – ακόμη κι αν κάποια σύμφωνα αντιστέκονται πεισματικά.

Σε αυτή την ισορροπία, ο Θανασάκης του Αρκά βγαίνει πάντα κερδισμένος. Ο μικρός ήρωας επιστρέφει το 2026 μαζί με τη γνώριμη παρέα του –τον Χάρη, τον Σπύρο, τη Χρυσάνθη και τον Αποστόλη– για να μας οδηγήσει μέσα στις τέσσερις εποχές του χρόνου. Από τις Απόκριες, όπου η παιδική άγνοια πληρώνεται ακριβά, μέχρι τη γιορτή της μητέρας, όπου η άγνοια κινδύνου μετατρέπεται σε αρετή· από το καλοκαίρι που γεννά σχολικές νοσταλγίες, έως τα Χριστούγεννα, όπου ένα μεγάλο παιδικό μυστήριο παραμένει –προς το παρόν– άλυτο.

VITA

Το νέο τεύχος είναι εδώ και φέρνει μαζί του όλα όσα θα αλλάξουν την ευεξία μας το 2026 και αξιοποιεί την ισχύ του «fresh start effect», τη δύναμη των νέων ξεκινημάτων, για να μετατρέψουμε τους στόχους μας σε πράξη.

Το τεύχος χαρτογραφεί τα trends της ευεξίας για τη νέα χρονιά και αναλύει τις εξελίξεις στην υγεία που θα επηρεάσουν την καθημερινότητά μας, με γνώση, ρεαλισμό και επιστημονική ακρίβεια. Στο εξώφυλλο του τεύχους η Ηλιάνα Μαυρομάτη, η αγαπημένη ηθοποιός της σειράς του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο», μιλά για τον ρόλο της και αποκαλύπτει τι θα ήθελε να της φέρει η νέα χρονιά.

Η κόρη του Βασίλη Μαυρομάτη και της Λίλας Καφαντάρη χαράζει τη δική της πορεία και συνεχώς αναζητά τρόπους να εξελίσσεται.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό, η περίφημη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης. Η πλέον επιδραστική ορχήστρα στον κόσμο παρουσιάζει, όπως κάθε χρόνο, ανήμερα την Πρωτοχρονιά, τη δημοφιλέστερη συναυλία, την οποία παρακολουθούν περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι.

Μέσα από τις σελίδες του τεύχους ανακαλύψτε τη μεγαλειώδη ιστορία της Φιλαρμονικής της Βιέννης, η οποία δημιουργήθηκε το 1939 και παραμένει από τις κορυφαίες στην οικουμένη.