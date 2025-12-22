Συνάντηση με τον Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα είχε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση στον διάλογο με στόχο την ειρήνη στη Γάζα και τόνισε τη σημασία του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει συμβάλει σε προσπάθειες για να μπει τέλος στον ανθρώπινο πόνο και πρόσθεσε πως «είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ακόμα περισσότερο».

«Είμαι ο πρώτος ευρωπαίος πρωθυπουργός που έρχομαι στη Ραμάλα μετά το σχέδιο εκεχειρίας και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Είναι σημαντικό να προσφέρουμε σε έναν μακροχρόνιο πολιτικό ορίζοντα στο πλαίσιο των δύο κρατών» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετίζοντας τις προσπάθειες των ΗΠΑ.

«Εμείς αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της παλαιστινιακής αρχής και ελπίζω ότι θα εγκαθιδρύσουμε μια μακροχρόνια ειρήνη. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Όλοι πρέπει να δείξουμε βούληση για συνεργασία» κατέληξε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Αμπάς: «Θα θέλαμε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του σχεδίου Τραμπ»

Από την πλευρά του ο Μαχμούντ Αμπάς ευχαρίστησε την Ελλάδα και εξέφρασε ευγνωμοσύνη στη χώρα μας «για τη στήριξη στα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού αλλά και τη δέσμευση για να βρεθεί μια ειρήνη».

«Θα θέλαμε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του σχεδίου Τραμπ εντός του πλαισίου ψηφισμάτων του ΟΗΕ μέσω μια μακρόχρονης βιώσιμης κατάπαυσης πυρός που θα περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτική κάλυψη, θέλουμε και την άμεση απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής, θέλουμε επιτάχυνση ανοικοδόμησης της περιοχής» συνέχισε ο κ. Αμπάς, ο οποίος τόνισε τη σημασία της πίεσης προς το Ισραήλ «να σταματήσει τη δική του πολιτική και την υπονόμευση της λύσης των δύο κρατών».

«Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία με Τραμπ και τους διαμεσολαβητές για μια ειρήνη που θα ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο, αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του ρόλου της Ελλάδας» κατέληξε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής.