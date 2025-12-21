Σε διακοπή της κυκλοφορίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προβεί η ελληνική αστυνομία καθώς αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας διεξάγεται η αθλητική εκδήλωση Athens Santa Run 2025.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 09:00 και ως τις 11:00.

Ειδικότερα η διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει στις παρακάτω οδούς του Δήμου Αθηναίων:

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αγ. Ασωμάτων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.