Η Ελένη Γκρήγκοβιτς, κοινοβουλευτική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» μιλά στον Γιάννη Θ. Διαμαντή και μεταδίδει το κλίμα στο οποίο διεξήχθη η συζήτηση και η ψηφοφορία του προϋπολογισμού του 2026. Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη, οι αιχμές της αντιπολίτευσης και τα σχόλια των βουλευτών από το εντευκτήριο της Βουλής.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Όσα ειπώθηκαν στο βήμα και τους διαδρόμους της Βουλής για τον προϋπολογισμό 2026» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

1:08 Μια συνοπτική περιγραφή της φετινής συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

2:28 Πού εστίασε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

4:28 Τα βασικά σημεία της κριτικής της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση.

5:19 Οι οικονομικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, με βάση τον προϋπολογισμό του 2026.

6:41 Τι συζητούν στους διαδρόμους της Βουλής για ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές.

8:32 Πώς σχολιάστηκε η ταυτόχρονη με τη συνεδρίαση στη Βουλή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα.

