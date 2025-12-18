Αμετάβλητα, ως αναμενόταν ευρέως, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2%, σύμφωνα με τις προβλέψεις των οικονομολόγων. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το κόστος δανεισμού θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο έως το 2027.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν αρχίσει να προβλέπουν μέτριες πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων στα τέλη του επόμενου έτους ή στις αρχές του 2027.

Ωστόσο, οι περισσότεροι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια στα ίδια επίπεδα μέχρι το 2026 και το 2027, αν και το εύρος των προβλέψεων για το τελευταίο έτος ήταν ευρύ, στο 1,5%-2,5%.

Η ΕΚΤ μείωσε συνολικά τα επιτόκια κατά 2% έως τον Ιούνιο.