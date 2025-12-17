ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΛΟΝΔΙΝΟ

Δημήτρης Μαυροκεφαλίδης

Η συζήτηση γύρω από τα Γλυπτά του Παρθενώνα συνεχίζει να προκαλεί έντονα συναισθήματα. Πρόσφατες δηλώσεις του Τζορτζ Όσμπορν, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιτρόπων του Βρετανικού Μουσείου, αναζωπύρωσαν τις εικασίες σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής τους στην Αθήνα.

«Πάντα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του μουσείου εδώ και 200 χρόνια», δήλωσε ο Όσμπορν στους Sunday Times νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Οπότε πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός όταν εμφανίζεσαι και λες ότι θα το λύσεις. Αλλά παραμένω αρκετά αισιόδοξος. Αν προσεγγίσουμε όλοι αυτό το ζήτημα με ανοιχτό μυαλό, υπάρχει ένας κοινός τόπος που ικανοποιεί τις απολύτως κατανοητές απαιτήσεις του ελληνικού κράτους και τις δικές μας απαιτήσεις και τους νόμους μας. Και αν τα καταφέρουμε, θα έχουμε κάποια σπουδαία αντικείμενα να έρθουν εδώ.»

Τα σχόλια αυτά πυροδότησαν εκ νέου τη συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο επανένωσης των Γλυπτών με την Ελλάδα.

Μιλώντας στο ΒΗΜΑ, η Janet Suzman, DBE, Πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα (BCRPM), τόνισε την ανάγκη για προσοχή:

«Βασικά υπάρχουν πολύ λίγες εξελίξεις για να ενθουσιαστεί κανείς. Προς το παρόν. Η συμφωνία και από τις δύο πλευρές απουσιάζει μέχρι στιγμής. Είναι σημαντικό το ότι η πιο ισχυρή φωνή στο Βρετανικό Μουσείο, αυτή του Τζορτζ Όσμπορν, Προέδρου των Επιτρόπων, μπορεί να αναγνωρίσει δημόσια ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι “το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του μουσείου εδώ και 200 χρόνια. Αλλά παραμένω αρκετά αισιόδοξος”. Η αισιοδοξία του είναι απολύτως αναγκαία, διότι μέχρι στιγμής απολύτως τίποτα δεν έχει συμβεί που να μας κάνει στην BCRPM να νιώθουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Κρατιόμαστε από την ιδέα ότι κάποια μέρα η άλλοτε διάσημη βρετανική αίσθηση του fair play θα επανενεργοποιηθεί.»

«Χρειάζεται τροποποίηση Νόμων για μια νομικά ορθή επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα, και αυτό δεν έχει ακόμη συμβεί»

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η BCRPM έχει αγωνιστεί για την επιστροφή των Γλυπτών, στηρίζοντας τις προσπάθειες της Ελλάδας μέσω της ICPRCP της UNESCO, διοργανώνοντας διαμαρτυρίες στο Βρετανικό Μουσείο και συνεργαζόμενη με Έλληνες πρέσβεις για να ασκηθεί πίεση. «Υπάρχουν και άλλες επιτροπές, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και παγκοσμίως, που αγωνίζονται για την επανένωση, αλλά μέχρι στιγμής καμία ποσότητα θορύβου δεν έχει κάνει μεγάλη διαφορά», πρόσθεσε η Suzman.

Η αισιοδοξία του Όσμπορν, υποστηρίζει, μπορεί να είναι πρόωρη. «Όλα αυτά είναι καλά, αλλά χρειάζεται τροποποίηση του Νόμου περί Μουσείων του 1963 και του νόμου περί αποχαρακτηρισμού αντικειμένων για μια νομικά ορθή επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα, και αυτό δεν έχει ακόμη συμβεί. Η βούληση για κάτι τέτοιο δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρή, αλλά ελπίζουμε ότι θα ενισχυθεί. Σίγουρα η κοινή γνώμη αυξάνεται σταθερά υπέρ της επιστροφής.»

Στο μεταξύ, το Βρετανικό Μουσείο έχει σηματοδοτήσει την πρόθεσή του να εξετάσει ανταλλαγές ή δανεισμούς των Γλυπτών. «Το Βρετανικό Μουσείο πρέπει να αποφασίσει ότι μια δίκαιη ανταλλαγή, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να έρθουν στο Λονδίνο αντικείμενα ύψιστης σημασίας, αξίζει την απώλεια των κορυφαίων εκθεμάτων του», είπε η Suzman, επισημαίνοντας την αντίσταση ορισμένων δωρητών και επιτρόπων.

Συγγραφείς και προσωπικότητες του πολιτισμού έχουν επίσης εισέλθει στη συζήτηση. Η Victoria Hislop περιέγραψε αυτό που αποκαλεί «αλαζονεία» του Βρετανικού Μουσείου και τη «ηθική του υποχρέωση» προς την Ελλάδα. Σε συνέντευξή της στο ΒΗΜΑ, δήλωσε:

«Λοιπόν, αν είναι αισιόδοξος, δεν έχει πραγματικά μοιραστεί καθόλου τις λεπτομέρειες της αισιοδοξίας του… Θα ήθελα αρκετά να είμαστε όλοι ακόμη ζωντανοί όταν επιτευχθεί μια συμφωνία.»

«Είναι ελλιπή στο Λονδίνο, είναι ελλιπή στην Αθήνα, και το Μουσείο της Ακρόπολης είναι μακράν ο καταλληλότερος χώρος για αυτά»

Η Hislop τόνισε επίσης το ιστορικό πλαίσιο της αφαίρεσης των Γλυπτών:

«Η ηθική υποχρέωση, για μένα, φαίνεται απλώς η βασική αποδοχή της αλήθειας για το πώς αυτά τα γλυπτά αφαιρέθηκαν από τον ίδιο τον Ναό του Παρθενώνα… μέσω δωροδοκίας, όχι μέσω επίσημης άδειας… Το Βρετανικό Μουσείο λέει σταθερά ότι τα αποκτήσαμε νόμιμα, αλλά ήταν κλεμμένα αγαθά.»

«Πραγματικά βρίσκω εξαιρετικό το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια τα γεγονότα εξακολουθούν να μην αναγνωρίζονται. Τα Γλυπτά αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου. Είναι ελλιπή στο Λονδίνο, είναι ελλιπή στην Αθήνα, και το Μουσείο της Ακρόπολης είναι μακράν ο καταλληλότερος χώρος για αυτά. Αυτές οι μορφές δεν θα έπρεπε να μαραζώνουν πλέον σε μια γκρίζα αίθουσα στο Λονδίνο.»

Η Hislop πρόσθεσε:

«Πόσο καιρό θα πάρει αυτό; Θα ήθελα αρκετά να είμαστε όλοι ακόμη ζωντανοί όταν επιτευχθεί μια συμφωνία. Όλες οι δημοσκοπήσεις με το βρετανικό κοινό δείχνουν ότι όλο και περισσότεροι από εμάς λέμε, ναι, πρέπει να επιστρέψουν. Αυτό δεν πρόκειται να είναι κάποια πολιτική καταστροφή αν τα γλυπτά επιστραφούν στην Αθήνα. Αντίθετα, νομίζω ότι θα ήταν μια νίκη. Θα έκανε τη Βρετανία να φαίνεται καλή και γενναιόδωρη και σαν να κάνουμε το σωστό. Αλλά, για κάποιο λόγο, και δεν μπορώ να μπω στο μυαλό τους, στον τρόπο σκέψης τους, δεν μπορώ καν να φανταστώ γιατί είναι τόσο αμετακίνητοι σε αυτή τη στάση. Το βρίσκω πραγματικά εξαιρετικό.»

Ο πρώην Συντηρητικός βουλευτής Tim Loughton προσέφερε μια αντίθετη οπτική: «Η θέση των Επιτρόπων του Βρετανικού Μουσείου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, είναι η ίδια εδώ και χρόνια. Τα Γλυπτά του Έλγιν παραμένουν ιδιοκτησία του Βρετανικού Μουσείου σύμφωνα με το βρετανικό καταστατικό δίκαιο και η κυριότητά τους δεν πρόκειται να αλλάξει. Ωστόσο, εδώ και χρόνια το Βρετανικό Μουσείο είναι ενεργό στην αναζήτηση μιας συμφωνίας με τις ελληνικές αρχές, βάσει της οποίας θα μπορούσαν να δανειστούν εν μέρει σε προσωρινή ή κυλιόμενη βάση και να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, ώστε να τα απολαύσει ένα ακόμη ευρύτερο κοινό και να πραγματοποιηθεί αμοιβαία επωφελής έρευνα. Επιπλέον, έχουν γίνει προτάσεις για τη δημιουργία πλήρων αντιγράφων των Γλυπτών, τα οποία θα μπορούσαν να κατασκευαστούν με τεχνολογία 3D από πεντελικό μάρμαρο και να βαφτούν στα αρχικά τους χρώματα. Αυτές οι προτάσεις έχουν πάντοτε απορριφθεί, επειδή η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αναγνωρίσει την κυριότητά τους και, ως εκ τούτου, η ασφαλής επιστροφή τους δεν θα μπορούσε ποτέ να εγγυηθεί. …Η αποπλαισίωση που θα επακολουθούσε αν αφαιρούνταν από το Βρετανικό Μουσείο θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμια και θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο για το μέλλον των παγκόσμιων μουσείων και των συλλογών τους.»

Ο κλασικός αρχαιολόγος Mario Trabucco della Torretta, ο οποίος οργάνωσε την πρόσφατη εκστρατεία κατά της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα πριν από λίγους μήνες, μίλησε επίσης στο ΒΗΜΑ.

Υπερασπίστηκε τη θέση του Βρετανικού Μουσείου σε νομική και ιστορική βάση:

«Η πάγια θέση του Βρετανικού Μουσείου εδράζεται στην αλήθεια και στον νόμο… Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν υπήρξε “κλοπή” των Γλυπτών του Έλγιν… Η συντριπτική πλειονότητα ακολουθεί την κυρίαρχη αφήγηση επειδή δεν γνωρίζει καλύτερα, και αυτό είναι που προσπαθώ να αλλάξω, εκλαϊκεύοντας όσα είναι ήδη καλά τεκμηριωμένα στην ακαδημαϊκή κοινότητα… Αν τα Γλυπτά αφαιρεθούν από το Λονδίνο παρά τη νόμιμη απόκτησή τους, τότε κανένα αντικείμενο δεν θα είναι ποτέ ασφαλές. Ολόκληρο το παγκόσμιο μουσειακό σύστημα θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό παζάρι όπου ο καθένας θα μπορεί να διεκδικεί τα πάντα και η νόμιμη απόκτηση δεν θα αποτελεί πλέον εμπόδιο.»

Ο Trabucco απέρριψε επίσης τα επιχειρήματα που βασίζονται στο εθνικό κύρος ή σε μια εξαιρετική ηθική ιδιαιτερότητα, υποστηρίζοντας ότι ο Παρθενώνας δεν είναι μοναδικός στο ότι έχει τμήματά του διασκορπισμένα διεθνώς.

Καθώς η συζήτηση συνεχίζεται, τόσο το Βρετανικό Μουσείο όσο και το Μουσείο της Ακρόπολης διερευνούν δυνατότητες συνεργασίας, ενώ η κοινή γνώμη στη Βρετανία δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ζήτημα της επιστροφής. Ο Τζορτζ Όσμπορν έχει εκφράσει αισιοδοξία, αλλά χρόνια διαπραγματεύσεων δεν έχουν ακόμη αποδώσει μια συγκεκριμένη πορεία προς τα εμπρός.

Προς το παρόν, τα Γλυπτά του Παρθενώνα παραμένουν διχασμένα, χωρίς συμφωνία στον ορίζοντα, με το μέλλον τους να εξαρτάται από νομικά πλαίσια, τη βούληση των θεσμών και την πολύπλοκη αλληλεπίδραση ιστορίας, επιστημονικής έρευνας και δημόσιου αισθήματος.

Ο Mario Trabucco della Torretta πρόσθεσε: «Ο κ. Όσμπορν μπορεί να είναι όσο αισιόδοξος θέλει, αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά από τρία χρόνια μυστικών διαπραγματεύσεων έχει ελάχιστα να επιδείξει. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε δημόσια αυτόν τον μήνα: είμαστε πολύ μακριά από το να δούμε μια συμφωνία. Η κυρία Μενδώνη επανέλαβε την ίδια άποψη αυτή την εβδομάδα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Επειδή, όπως και πολλοί άλλοι πριν από αυτόν, ο κ. Όσμπορν πήγε σε πόλεμο οπλισμένος μόνο με ένα νεροπίστολο και αναγκάστηκε πολύ γρήγορα να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει λόγος που αυτή η συζήτηση συνεχίζεται εδώ και δύο αιώνες. Πίστευε ότι θα ήταν ο Αλέξανδρος που θα έκοβε τον Γόρδιο δεσμό με μία κίνηση, συγκεντρώνοντας χειροκροτήματα από παντού. Η αλήθεια είναι ότι το προσέγγισε εντελώς λάθος. Αυτό που χρειάζεται είναι το Βρετανικό Μουσείο και το Μουσείο της Ακρόπολης να έρθουν κοντά και να αφιερώσουν χρόνο στη διαμόρφωση μιας κοινής αφήγησης των γεγονότων της αφαίρεσης, μιας αφήγησης με την οποία και τα δύο μπορούν να συμφωνήσουν. Μόνο έχοντας αυτό στα χέρια τους μπορούν να αρχίσουν να χτίζουν πάνω σε αυτό και να σημειώσουν πρόοδο. Μέχρι στιγμής έχουμε ένα μουσείο που λέει “νόμιμο” και ένα άλλο που λέει “κλεμμένο”. Είναι σαφές ότι ένα από τα δύο κάνει λάθος, και το ότι δύο μουσεία παγκόσμιας κλάσης δεν μπορούν να συμφωνήσουν ποιο από τα δύο είναι, αποτελεί ντροπή.»