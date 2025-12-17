Η Σερβία δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους τους από τα Δυτικά Βαλκάνια, σήμερα το βράδυ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια.

Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε στα σερβικά μέσα ενημέρωσης ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιοσδήποτε άλλος αξιωματούχος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη συγκεκριμένη διακυβερνητική συνάντηση. Όπως ανέφερε, πρόκειται για την πρώτη φορά τα τελευταία 13 ή 14 χρόνια που η Σερβία απουσιάζει από μια τέτοια διάσκεψη, αφήνοντας – όπως είπε – τα Δυτικά Βαλκάνια χωρίς τη σερβική παρουσία.

Ο Βούτσιτς χαρακτήρισε την απόφασή του καθαρά προσωπική, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να διαφυλάξει τα εθνικά συμφέροντα και την κυριαρχία της Σερβίας.

Υπό τον φόβο της Ρωσίας η κίνηση;

Υπενθυμίζεται ότι σε δείπνο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 10 Δεκεμβρίου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο Σέρβος πρόεδρος είχε εισηγηθεί την ταυτόχρονη ένταξη και των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ένα τέτοιο σενάριο δεν θεωρείται ρεαλιστικό με τα σημερινά δεδομένα. Αντίθετα, εκτιμάται πλέον ότι χώρες όπως η Αλβανία και το Μαυροβούνιο ενδέχεται να προηγηθούν της Σερβίας στην ενταξιακή διαδικασία, παρά το γεγονός ότι το Βελιγράδι απέκτησε καθεστώς υποψήφιας χώρας ήδη από το 2012.

Η Σερβία διατηρεί παραδοσιακά στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, από την οποία εξαρτάται ενεργειακά, κυρίως για την προμήθεια φυσικού αερίου. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το Βελιγράδι δέχθηκε έντονες πιέσεις να αποστασιοποιηθεί από τη Μόσχα, χωρίς ωστόσο να αλλάξει στάση.