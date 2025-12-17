Σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε δήλωσή του Κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε το κόμμα της Κουμουνδούρου ότι ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης στις καταγγελίες για τον ευρωβουλευτή.

Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη: «Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης.

Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει.

Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα.

Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».