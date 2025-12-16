Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ισχυρή», καταγράφτηκε στη 01:41 στον θαλάσσιο χώρο, 89 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του χωριού Άγιος Λέοντας, στη Ζάκυνθο, ή περίπου 345 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.
Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας και συγκεκριμένα σε Πάτρα και Πύργο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 8,5 χιλιόμετρα.
Στις 2:50 π.μ. σημειώθηκε νέα δόνηση της τάξης των 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ από τον ίδιο εστιακό χώρο, ανοιχτά της Ζακύνθου, αυτή τη φορά 75 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα. Το εστιακό βάθος της νέας σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στα 6 χλμ.
Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει λόγος ανησυχίας.