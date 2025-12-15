Μεγάλη πρόοδος εκτιμάται ότι σημειώθηκε χθες Κυριακή (14/12) στο Βερολίνο στις συνομιλίες την μεταξύ ανώτερων Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων σχετικά με τις τελευταίες προσπάθειες τερματισμού του Ρωσοουκρανικού πολέμου.

Στη συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συμμετείχαν ο Στιβ Γουίτκοφ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον Γουίτκοφ.

«Οι αντιπρόσωποι διεξήγαγαν εις βάθος συζητήσεις… σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος και θα συναντηθούν ξανά αύριο το πρωί», τόνισε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στο X.

Συνεχίζονται οι συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, παρέμεινε στην καγκελαρία περί τις πεντέμισι ώρες όπου διαβουλεύτηκε με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ο Ζελέσνκι θα αναφερθεί στον κύκλο των συνομιλιών σήμερα και αφού νωρίτερα θα έχουν ολοκληρωθεί. Το πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι μελετούν τα προσχέδια των κειμένων και συμφώνησαν να συνεχίσουν αύριο.

Συνάντηση Ζελένσκι – Μερτς

Σήμερα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συμμετάσχουν στο Γερμανο-ουκρανικό οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, ενώ αργότερα αναμένεται η άφιξη των ηγετών της Γαλλίας και της Βρετανίας και αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.