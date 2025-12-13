Στα άκρα οδηγείται στη Γαλλία η αντιπαράθεση των αγροτών με την κυβέρνηση, εξαιτίας της απόφασης να θανατώνονται ολόκληρα κοπάδια βοοειδών, λόγω του κινδύνου μετάδοσης της οζώδους δερματίτιδας στις αγελάδες.

Εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι προσπαθούν να εμποδίσουν τους αστυνομικούς να κάνουν έφοδο σε αγρόκτημα. Οι δυνάμεις ασφαλείας τούς απωθούν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Η οργή των αγροτών ξεχειλίζει για την απόφαση της κυβέρνησης να θανατωθεί ένα ολόκληρο κοπάδι με τουλάχιστον 200 αγελάδες, επειδή εντοπίστηκε ανάμεσά τους ένα κρούσμα οζώδους δερματίτιδας, μίας μεταδοτικής ασθένειας στα βοοειδή.

Από αγρόκτημα σε αγρόκτημα, οι κτηνίατροι έχουν κυβερνητική εντολή να θανατώνονται όλα τα ζώα αν βρεθεί έστω και ένα κρούσμα. Οι κτηνοτρόφοι λένε πως με αυτήν τη μέθοδο, οδηγούνται σε χρεωκοπία.

Χιλιάδες αγρότες έχουν στήσει μπλόκα με τα τρακτέρ τους σε αυτοκινητόδρομους στη νότια Γαλλία. Καλούν την κυβέρνηση να εμβολιάσει τα ζώα τους αντί να τα θανατώνει.

Στο Μπορντό και τη Λιμόζ αγρότες έριξαν κοπριά έξω από τα κτίρια της νομαρχίας. Ζώα που πάσχουν από οζώδη δερματίτιδα έχουν εντοπιστεί σε τουλάχιστον 80 αγροκτήματα. Η κυβέρνηση λέει ότι η ασθένεια θα μπορούσε να σκοτώσει 1,5 εκατομμύριο βοοειδή στη Γαλλία.

Οι αγρότες λένε ότι δεν κάνουν βήμα πίσω και προγραμματίζουν να μεταφέρουν τις διαδηλώσεις στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα, στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.