Δεν έλειψαν οι εντάσεις στη Βουλή τη δεύτερη ημέρα της συζήτησης του προϋπολογισμού. Ο Παύλος Μαρινάκης, έστειλε μήνυμα στους αγρότες επιμένοντας πως η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στο διάλογο ενώ αντάλλαξε «πυρά» με τον Αλέξη Χαρίτση. Νωρίτερα, το πρωί, ο Αδωνις Γεωργιάδης, απάντησε αιχμηρά στο σχόλιο της Ευαγγελίας Λιακούλη, πυροδοτώντας κύκλο έντασης.

Στην έναρξη της ομιλίας του ο υπουργός Υγείας, σχολίασε τη τοποθέτηση της βουλευτίνας του ΠαΣοΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη, η οποία έκανε λόγο για «γκρούεζες» στη Νέα Δημοκρατία. «Ακούσαμε την Ευαγγελία Λιακούλη να μιλάει για Γκρούεζες…Όταν χθες η οικονομική αστυνομία συνέλαβε τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρουλάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μιλά το ΠαΣοΚ για τους Γκρούεζες, ε συγνώμη, πάει πολύ. Εγώ μεγάλωσα τη δεκαετία του ‘80, την εποχή των πρασινοφρουρών, ε να μιλάει αυτό το ΠαΣοΚ για Γκρούεζες, πάει διπλά πολύ!», σχολίασε.

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης, είπε πως «ο προϋπολογισμός έχει τον μεγαλύτερο ποσό δαπανών για την δημόσια υγεία από καταβολής ελληνικού έθνους. Όσοι λένε όχι σε αυτό λένε όχι στην μεγαλύτερη χρηματοδότηση του ΕΣΥ στην ιστορία μας». Έριξε «βολές» κατά των αριστερών κομμάτων λέγοντας πως «δηλαδή αυτή η κυβέρνηση από αυτούς του ανοήτους της αριστεράς που πατώνουν στις δημοσκοπήσεις δεν έχουν καθίσει να διαβάσουν στον προϋπολογισμό πόσα μας έδωσε το ΥΠΟΙΚ. Ακριβώς το 100% των χρημάτων. Διπλάσια από αυτά που έδινε η πρώτη και τελευταία φορά αριστερά».

Υποστήριξε πως προβλέπεται 15% αύξηση στο προσωπικό που υπηρετεί το ΕΣΥ το 2026, λέγοντας ότι «οι συνδικαλιστές μετρούν μόνο το μόνιμο προσωπικό. Εμείς μετράμε κάθε σχέση εργασίας. Τώρα πώς το 2019 τα νοσοκομεία δούλευαν μια χαρά και τώρα καταρρέουν μόνο στο μυαλό των αριστερών που γενικά πιστεύουν στα παράλογα πράγματα μπορεί να συμβεί».

Πυρά από την αντιπολίτευση

Κατά την ολοκλήρωση της ομιλίας του υπουργού, τον λόγο πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ, Παύλος Γερουλάνος λέγοντας: «κύριε υπουργέ, ίσως δεν το θυμάστε, αλλά κάτι τέτοια έλεγε και ο Καραμανλής το 2008. Ο άχαστος, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε. Πόσο πήρε 18 μήνες. Κοιτάξτε λίγο την ιστορία, αυτά που συμβαίνουν είναι ότι το 80% είναι κατά της κυβέρνησης. Αυτό δεν μπορείτε να το αγνοήσετε».

«Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια διαδικασία, αλλά αν θα βρισκόμουν σε θέση ευθύνης του κόμματός σας θα σας έλεγα να επιλέξετε την υποχρεωτική σιωπή», σχολίασε αιχμηρά ο Χρήστος Γιαννούλης. «Δεν ζείτε σε αυτή τη χώρα; Καταλαβαίνω ότι θα ανεβείτε στο αεροπλάνο και θα πάτε να πάρετε ιδέες από το memorial της ΝΥ», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυστηρή κριτική άσκησε και η Μερόπη Τζούφη από τη Νέα Αριστερά, λέγοντας ότι «η πολιτική που ακολουθεί έχει οδηγήσει σε διάλυση δημόσιες δομές υγείας». Αντιδράσεις προκάλεσε η έκφραση που χρησιμοποιήσε ο Αλέξανδρος Καζαμίας, χαρακτηρίζοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη «γελοίο υπουργό Υγείας». «Είστε απαράδεκτος, να ανακαλέσετε αμέσως», ζήτησε ο Νότης Μηταράκης, ενώ από έδρας, ο Γιάννης Πλακιωτάκης είπε να σβηστεί η έκφραση αυτή από τα πρακτικά.

Αργότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να απευθυνθεί μέσω της Βουλής προς τους αγρότες, οι οποίο αρνήθηκαν τη χείρα φιλίας του πρωθυπουργού που τους κάλεσε τη Δευτέρα σε διάλογο. Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι «από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο. Και όχι στους κλειστούς δρόμους». «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη. Η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα».

Ανέβηκαν οι τόνοι για το αγροτικό

Όπως είπε, «ζητάνε περισσότερα ειδικά οι κτηνοτρόφοι που έχουν πιεστεί έχουν κάθε δίκιο να ζητάνε και να υποβάλλουν αιτήματα όμως όταν προβάλλεις τα αιτήματα, χωρίς να θες να τα συζητήσεις μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός». Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στην έκκληση για τον διάλογο τονίζοντας, ότι δεν πρέπει να είναι κλειστοί οι δρόμοι. «Διάλογο χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας, ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους. Όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να πάνε για χημειοθεραπεία, σε όσους θέλουν να πάνε στη δουλειά τους, όχι σε δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε και στον προϋπολογισμό.

Απάντηση έδωσαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης καταγγέλλοντας τη στάση της κυβέρνησης ότι είναι προσχηματικός ο διάλογος που προτείνεται. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξήγγειλε υποκριτικό κάλεσμα στους αγρότες», είπε ο Γιώργος Γαβρήλος. Όπως υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση «γνωρίζει μήνες τώρα τα αιτήματα, έφτασε στο απροχώρητο η κατάσταση» για να υπογραμμίσει ότι είναι «προκλητική η στάση της κυβέρνησης, μην τολμήσει να πάρει πρωτοβουλίες να διαρρήξει το μέτωπο των αγροτών».

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος, είπε πως «το ποιος ταλαιπωρεί τον κόσμο είναι φανερό, έχει καταγραφεί σε βίντεο. Οι αστυνομικές δυνάμεις που μπλοκάρουν ασθενοφόρα. Μη λέτε παραμύθια της Χαλιμάς. Ο διάλογος, που λέει η κυβέρνηση, είναι προσχηματικός. Όταν θες διάλογο δεν στέλνεις ούτε ΜΑΤ ούτε εισαγγελέα».

Προσχηματική η πρόσκληση του πρωθυπουργού, είπε ο Κωνσταντίνος Χήτα. «Τους χρωστάτε και τους χτυπάτε», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης. «Δεν ξέρετε τα αιτήματα των αγροτών;», διερωτήθηκε σκωπτικά.

Αντίστοιχα, ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠαΣοΚ είπε ότι «μα καλά, δεν γνωρίζετε τα αιτήματα των αγροτών» για να συνεχίσει τονίζοντας πως, «δεν κατέβηκαν για ρεβεγιόν οι αγρότες» και να καταλήξει σημειώνοντας πως «θα δώσετε επιτέλους λύσεις ή θα εξακολουθείτε να διαφημίζετε τις παραλείψεις σας;».

Η κόντρα Μαρινάκη – Χαρίτση

Αφού ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Παύλος Μαρινάκης, ο Αλέξης Χαρίτσης πήρε τον λόγο λέγοντας μεταξύ άλλων, πως «ακούγοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει την ομιλία του σκεφτόμουν ότι πραγματικά του ο ρόλος του είναι σημαντικός και πολύ κρίσιμος για την εκάστοτε κυβέρνηση. Δείχνει ακριβώς τη φωνή και την εικόνα και το ήθος της κάθε κυβέρνησης στο πρόσωπο του». Όπως είπε, «ο κύριος Μαρινάκης είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή την κυβέρνηση, τον ακούσαμε να αυτοθαυμάζεται, έδινε μπράβο στον εαυτό του και στην κυβέρνηση του, πρωτόγνωρα πράγματα. Επιχείρησε να κάνει το άσπρο μαύρο».

Ο Παύλος Μαρινάκης, θέλησε να απαντήσει στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, βάζοντας όμως στο στόχαστρό του και τον Αλέξη Χαρίτση, σχολιάζοντας τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς και τον Γιώργο Γαβρήλο από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «ήταν στο ίδιο κόμμα, βρέθηκαν και στον ίδιο εξώστη». Έπειτα, αναφέρθηκε και στον Ευκλείδη Τσακαλώτο και το έργο του όταν ήταν υπουργός Οικονομικών στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέχεια, κάλεσε όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν για το αγροτικό ζήτημα. «Όλοι με τους αγρότες είμαστε, απλά εμείς δίνουμε από χρήματα που υπάρχουν» και υπογράμμισε «συμφωνείτε ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων; Θέλετε κλιμάκωση; Αν συμφωνείτε να το πείτε στην κοινωνία γιατί για να το κάνω σαφές: Όπως είπε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όσοι ξεπεράσουν τα όρια θα υποστούν συνέπειες του νόμου, όποιος τολμήσει να έρθει αντιμέτωπος με την κοινωνία θα υποστεί συνέπειες».

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Αλέξης Χαρίτσης λέγοντας, «έρχεστε εδώ να μιλήσετε για τα “χρόνια που τα λεφτά έφευγαν από το παράθυρο”. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Είστε η παράταξη που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, που έφερε έλλειμμα 15%, που έβγαλε τη χώρα εκτός διεθνούς πλαισίου και δημιούργησε τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση από την Κατοχή. Και έχετε το θράσος να μιλάτε εξ ονόματος αυτού του λαού».

Στη συνέχεια, είπε μεταξύ άλλων «μιλάτε και για τους αγρότες. Για τους αγρότες που τους εξευτελίσατε με τους «φραπέδες» που παρελαύνουν στη Βουλή, με ύφος κουτσαβάκικο, ευτελίζοντας κάθε έννοια κοινοβουλευτισμού και θεσμικής αξιοπρέπειας. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης. Στήθηκε από κομματάρχες και μηχανισμούς σε όλη τη χώρα για την εξαγορά συνειδήσεων και τη στήριξη της εκλογικής σας πελατείας. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες».

Η τοποθέτηση της Κωνσταντοπούλου για το «καλσόν»

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε στη Βουλή για το θέμα που έχει προκύψει για την αντιπαράθεση που είχε με τη Μαρία Συρεγγέλα. Η κ. Κωνσταντοπούλου θέλησε να απαντήσει σε όσους λένε ότι ήταν σεξιστικό το σχόλιο της «σιγά μη σκίσεις κανά καλτσον», δίνοντας ταξικό πρόσημο αφού, όπως είπε, προέρχεται από τη γυναικεία εργατική τάξη ως αντισύμβολο αστικής ευπρέπειας.

«Είναι ταξική και όχι σεξιστική έκφραση. Από τις γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίες δεν φορούσαν καλσόν. Ήταν είτε ξυπόλυτες είτε φορούσαν χοντρές κάλτσες. Αυτά εις γνώσιν και σε απάντηση. Έχω δώσει στη ζωή μου διαχρονικά πολλές μάχες για να αφήσω να κακοποιούν την ιστορία κάποιοι ακραίοι σεξιστές», σημείωσε.