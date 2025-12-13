Σε εξέλιξη είναι η δεύτερη μέρα του προϋπολογισμού με τους εγγεγραμμένους ομιλητές να ξεπερνούν τους 190, έως τη Τρίτη που κορυφώνεται η συζήτηση με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ολοκληρώνεται με την ομιλία του πρωθυπουργού και τη ψηφοφορία.

Ο πρώτος υπουργός της κυβέρνησης που έλαβε τον λόγο, ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας για το χαρτοφυλάκιο της Υγείας. Ωστόσο, στην έναρξη του, ο υπουργός Υγείας, σχολίασε τη τοποθέτηση της βουλευτίνας του ΠαΣοΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη, η οποία έκανε λόγο για «γκρούεζες» στη Νέα Δημοκρατία.

«Ακούσαμε την Ευαγγελία Λιακούλη να μιλάει για Γκρούεζες…Όταν χθες η οικονομική αστυνομία συνέλαβε τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρουλάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μιλά το ΠαΣοΚ για τους Γκρούεζες, ε συγνώμη, πάει πολύ. Εγώ μεγάλωσα τη δεκαετία του ‘80, την εποχή των πρασινοφρουρών, ε να μιλάει αυτό το ΠαΣοΚ για Γκρούεζες, πάει διπλά πολύ!», σχολίασε.

Βολές κατά των αριστερών κομμάτων

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης, είπε πως «ο προϋπολογισμός έχει τον μεγαλύτερο ποσό δαπανών για την δημόσια υγεία από καταβολής ελληνικού έθνους. Όσοι λένε όχι σε αυτό λένε όχι στην μεγαλύτερη χρηματοδότηση του ΕΣΥ στην ιστορία μας».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Έριξε «βολές» κατά των αριστερών κομμάτων λέγοντας πως «δηλαδή αυτή η κυβέρνηση από αυτούς του ανοήτους της αριστεράς που πατώνουν στις δημοσκοπήσεις δεν έχουν καθίσει να διαβάσουν στον προϋπολογισμό πόσα μας έδωσε το ΥΠΟΙΚ. Ακριβώς το 100% των χρημάτων. Διπλάσια από αυτά που έδινε η πρώτη και τελευταία φορά αριστερά».

Υποστήριξε πως προβλέπεται 15% αύξηση στο προσωπικό που υπηρετεί το ΕΣΥ το 2026, λέγοντας ότι «οι συνδικαλιστές μετρούν μόνο το μόνιμο προσωπικό. Εμείς μετράμε κάθε σχέση εργασίας. Τώρα πώς το 2019 τα νοσοκομεία δούλευαν μια χαρά και τώρα καταρρέουν μόνο στο μυαλό των αριστερών που γενικά πιστεύουν στα παράλογα πράγματα μπορεί να συμβεί».

Κατά την ολοκλήρωση της ομιλίας του υπουργού, τον λόγο πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ, Παύλος Γερουλάνος λέγοντας: «κύριε υπουργέ, ίσως δεν το θυμάστε, αλλά κάτι τέτοια έλεγε και ο Καραμανλής το 2008. Ο άχαστος, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε. Πόσο πήρε 18 μήνες. Κοιτάξτε λίγο την ιστορία, αυτά που συμβαίνουν είναι ότι το 80% είναι κατά της κυβέρνησης. Αυτό δεν μπορείτε να το αγνοήσετε».

«Δεν ζείτε σε αυτή τη χώρα;»

«Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια διαδικασία, αλλά αν θα βρισκόμουν σε θέση ευθύνης του κόμματός σας θα σας έλεγα να επιλέξετε την υποχρεωτική σιωπή», σχολίασε αιχμηρά ο Χρήστος Γιαννούλης. «Δεν ζείτε σε αυτή τη χώρα; Καταλαβαίνω ότι θα ανεβείτε στο αεροπλάνο και θα πάτε να πάρετε ιδέες από το memorial της ΝΥ», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυστηρή κριτική άσκησε και η Μερόπη Τζούφη από τη Νέα Αριστερά, λέγοντας ότι «η πολιτική που ακολουθεί έχει οδηγήσει σε διάλυση δημόσιες δομές υγείας».

Αντιδράσεις προκάλεσε η έκφραση που χρησιμοποιήσε ο Αλέξανδρος Καζαμίας, χαρακτηρίζοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη «γελοίο υπουργό Υγείας». «Είστε απαράδεκτος, να ανακαλέσετε αμέσως», ζήτησε ο Νότης Μηταράκης, ενώ από έδρας, ο Γιάννης Πλακιωτάκης είπε να σβηστεί η έκφραση αυτή από τα πρακτικά.

Δείτε live από τη Βουλή: