Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση με την παράδοση του διπλώματος οδήγησης του Στέφανου Τσιτσιπά. Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12/2025) στην Τροχαία της Αττικής Οδού εμφανίστηκε ο δικηγόρος του ο οποίος ζήτησε διορία προκειμένου να καταθέσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο τενίστας δεν ήταν αυτός που έτρεχε με 213 χιλιόμετρα.

Όπως αναφέρει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», ο τενίστας υποστηρίζει ότι στο τιμόνι του αυτοκινήτου δεν ήταν εκείνος αλλά ο πατέρας του.

Καλείται να προσκομίσει έως τη Δευτέρα έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ότι εκείνος, την ημέρα της παράβασης, βρίσκονταν στο εξωτερικό και πως το όχημα οδηγούσε ο πατέρας του ή να παραδώσει το δίπλωμά του, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει.

Εάν δεν το κάνει, τότε θα σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια εναντίον του.