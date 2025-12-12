Η Δημοσιοϋπαλληλική Αγωνιστική Συνεργασία (ΔΑΣ), η παράταξη που συσπειρώνεται γύρω από το ΠΑΜΕ, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, σηματοδοτώντας μια ιστορική αλλαγή στον χάρτη της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης του δημοσίου τομέα. Η πρωτιά της ΔΑΣ είναι η πρώτη στα 100 χρόνια ιστορίας της ΑΔΕΔΥ και καταγράφηκε σε ψήφους, ποσοστά και έδρες, εκτοπίζοντας τη ΔΑΚΕ, που στηρίζεται από τη ΝΔ, από την πρώτη θέση.

Άνοδος για τη ΔΑΣ, πτώση για ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥΠ

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, η ΔΑΣ έλαβε 168 ψήφους συνέδρων, ποσοστό 25,57% και 22 έδρες στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, έναντι 134 ψήφων, 21,3% και 18 εδρών το 2022.

Η ΔΑΚΕ περιορίστηκε στο 21,77% με 19 έδρες (από 23,4% και 20 έδρες), ενώ η ΔΗΣΥΠ του ΠΑΣΟΚ ήρθε τρίτη με 17,5% και 15 έδρες (από 18,6% και 16 έδρες). Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ενίσχυση των συνδικαλιστικών δυνάμεων του ΚΚΕ στον δημόσιο τομέα.

Αυξημένη συμμετοχή

Στο Συνέδριο συμμετείχαν αντιπρόσωποι από 36 δευτεροβάθμιες ομοσπονδίες και 1.040 πρωτοβάθμια σωματεία, εκλεγμένοι από περίπου 250.000 εργαζόμενους σε όλο το δημόσιο τομέα, μεταξύ αυτών δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, υπάλληλοι καθαριότητας, εργαζόμενοι σε δήμους, περιφέρειες, πανεπιστήμια, αποκεντρωμένη διοίκηση και υπουργεία. Η ενεργή συμμετοχή ενίσχυσε σημαντικά το ποσοστό της συνδικαλιστικής πυκνότητας.

Η ΔΑΣ χαρακτήρισε την πρωτιά της ως «ιστορική στιγμή για το εργατικό κίνημα», υπογραμμίζοντας την ενίσχυση της ταξικής και αγωνιστικής γραμμής στον δημόσιο τομέα. Η προηγούμενη ημέρα είχε σημαδευτεί από την υπερψήφιση πρότασης για απεργία στις 16 Δεκεμβρίου, στέλνοντας «μήνυμα αντίστασης στις δεξιές πολιτικές της κυβέρνησης ΝΔ και υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων».

Η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ:

«Το αποτέλεσμα του 39ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ δυναμώνει την προοπτική, το εργατικό κίνημα να αποτελέσει το αντίπαλο δέος απέναντι σε όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις και το κεφάλαιο που υπηρετούν.

Η ΔΑΣ, που το ψηφοδέλτιό της συγκροτείται με συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο Π.Α.ΜΕ. με μεγάλη άνοδο σε ψήφους, ποσοστά και έδρες – από 134 ψήφους, 21,3% και 18 έδρες το 2022 σε 168 ψήφους, 22 έδρες και 25,57% – αναδείχθηκε πρώτη δύναμη γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΚΕ από αυτή τη θέση.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν αντιπρόσωποι από 36 ομοσπονδίες που για να εκλεγούν ψήφισαν 250 χιλιάδες δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στις υπηρεσίες στους δήμους, στις περιφέρειες, στα πανεπιστήμια, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στα υπουργεία, αυξάνοντας το ποσοστό της συνδικαλιστικής πυκνότητας. Πήραν μέρος αντιπρόσωποι από 1.040 πρωτοβάθμια σωματεία.

Με τη στάση και την επιλογή τους έδωσαν ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση, που παίρνει το ένα αντιλαϊκό μέτρο πίσω από το άλλο κι έστειλαν μήνυμα εναντίωσης στην πολιτική που εμπλέκει τη χώρα μας σε πολέμους, που φτωχοποιεί τους δημοσίους υπαλλήλους κι όλο το λαό, που εντείνει την καταστολή, που προωθεί ακόμα πιο αντιδραστικές αλλαγές στο αντιλαϊκό αστικό κράτος.

Η ΔΑΚΕ γκρεμίζεται από την πρώτη θέση που κατείχε την τελευταία δεκαετία ενώ τα ποσοστά της ΠΑΣΚΕ μειώνονται για ακόμα ένα συνέδριο.

Οι σύνεδροι γύρισαν την πλάτη στα ψηφοδέλτια του προηγούμενου συνδυασμού ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς, του οποίου τα στελέχη τους έχουν ήδη σπεύσει να κρατήσουν θέση στο άρμα του Τσίπρα. Οι εργαζόμενοι έστειλαν μήνυμα ότι τα «ταξίδια στις πιο όμορφες θάλασσες» δεν μπορούν να γίνουν με βάρκες φτιαγμένες από τα σάπια υλικά της σοσιαλδημοκρατίας.

Το αποτέλεσμα του Συνεδρίου είναι ζωντανή έκφραση της ανόδου των ταξικών αγώνων για να ζήσουμε όπως μας αξίζει, με βάση τον τεράστιο πλούτο που παράγεται, τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα. Αποτελεί αναγνώριση από τους εργαζομένους της καθημερινής προσπάθειας των συνδικαλιστών της ΔΑΣ για να αναζωογονηθούν οι Ομοσπονδίες και τα σωματεία, να χειραφετηθούν από τις επιδιώξεις του κράτους, να μπουν ορμητικά στον αγώνα.

Μας γεμίζει με περισσότερη ευθύνη για να δυναμώσει ένα μαχητικό, αντικαπιταλιστικό – αντιμονοπωλιακό ρεύμα αντεπίθεσης μέσα στο οργανωμένο κίνημα των δημοσίων υπαλλήλων. Θα συνεχίσουμε ακούραστα, πιο αποφασιστικά μαζί με όλους τους εργαζόμενους να είμαστε στην πρώτη γραμμή για να οργανωθεί ο αγώνας μας σε κάθε χώρο του δημοσίου, σε συντονισμό με τους εργάτες του ιδιωτικού τομέα, την αγωνιζόμενη αγροτιά, τους φτωχούς αυτοαπασχολούμενους της πόλης, μαζί με τα παιδιά μας στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες μας θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την ανασύνταξη του εργατικού – λαϊκού κινήματος. Το δίλημμα ήταν και παραμένει: “Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”.

Όλοι κι όλες στα συνδικάτα! Όλοι κι όλες στον αγώνα»!