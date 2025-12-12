Από τους κορυφαίους, βρετανούς πιανίστες της τζαζ ο Greg Foat, φέρνει το χαρακτηριστικό του, μείγμα, από jazz εξερευνήσεις, κινηματογραφικές και γεμάτες ευφορία συνθέσεις, στο Main Stage του Gazarte, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου. Με περισσότερα από 25 άλμπουμ στο ενεργητικό του, έρχεται στην Αθήνα, έχοντας, στο πλευρό του, τους Ben Grose στα ντραμς, Andrew Foreman στο μπάσο και Σωκράτη Βότσκο στο σαξόφωνο.

Έχει σπουδάσει δίπλα σε βρετανούς θρύλους της τζαζ όπως ο πιανίστας Gordon Beck, ο Greg Foat έχει καταφέρει να εξελίσσεται συνεχώς «ταξιδεύοντας» μεταξύ διαφορετικών μουσικών. Στα έργα του η σύγχρονη jazz ισορροπεί ανάμεσα σε synth-laden funk grooves, cosmic, κινηματογραφικές και ηλεκτρονικές μελωδίες. Ο ασταμάτητος κιμπορντίστας και συνθέτης με έδρα το Λονδίνο, έρχεται στην Αθήνα, με το νέο του άλμπουμ, «6 Days in Leysin».

Η πρώτη ανάμνηση του με το πιάνο είναι στο σπίτι της θείας του, σε ηλικία 3 ετών, όπου έπεσε από το σκαμπό του πιάνου. Από τότε, η σχέση του με το πιάνο έχει εξελιχθεί σε μια ικανοποιητική και επιτυχημένη καριέρα. Στη συνέχεια σπούδασε τζαζ στο Πανεπιστήμιο Middlesex, ακολουθούμενο από 6 μήνες στη Σουηδία με υποτροφία Erasmus, που οδήγησε στην πρώτη του επαγγελματική συνεδρία στο στούντιο στα 21 του χρόνια.

Στα drums, τον συνοδεύει ο επίσης Βρετανός Ayo Salawu, μαζί με τον οποίο ο Greg Foat έχει ηχογραφήσει το άλμπουμ «Interstellar Galaxy». O Salawu, εκτός περιζήτητος σεσιονίστας μουσικός, είναι και μέλος των Kokoroko, ενώ συμμετείχε στο «Live At Villa Maximus», που ηχογράφησαν μαζί με τον Σωκράτη Βότσκο. Στο μπάσο, εμφανίζεται ο Elie Gersinu από την Ελβετία, που πρόσφατα συνεργάστηκε με τον Foat στο album «6 Days in Leysin» που κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβριο ενώ είναι μέλος του cosmic instrumental band, L’Eclair.

Τέλος, ο Σωκράτης Βότσκος είναι πολυ-οργανίστας, συνθέτης της τζαζ. Έχει συνεργαστεί με ευρωπαίους τζαζίστες στο ραδιόφωνο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Προσφάτως δούλεψε με Greg Foat στο δίσκο «Live at Villa Maximus Mykonos». Επίσης, «ηγείται» του Sokratis Votskos Quartet. Το ντεμπούτο τους ήταν το single «Almopian Etude/Sevenates» (Jazzman, 2019) και ακολούθησε το άλμπουμ «Sketching the Unknown».

Ο Greg Foat, λίγο πριν την συναυλία του, στο Main Stage του Gazarte, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, μιλά στο ΒΗΜΑ, για το τελευταίο του άλμπουμ, την σχέση του με την μουσική και το πιάνο, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα επόμενά του σχέδια.

Το τελευταίο σας άλμπουμ «6 Days in Leysin», δύσκολα θα το περιέγραφα ως ένα αρχετυπικό τζαζ άλμπουμ. Ξεπερνά την τζαζ. Ποια ήταν η πηγή της έμπνευσής σας;

Το στοιχείο βρίσκεται στον τίτλο..! Πέρασα 6 υπέροχες μέρες ψηλά στις Ελβετικές Άλπεις με μερικούς υπέροχους μουσικούς, τον γιο μου, την οικογένειά μου. Όλη η μουσική γράφτηκε, διασκευάστηκε, ηχογραφήθηκε και μιξαρίστηκε στις 6 μέρες που ήμασταν εκεί. Οι τίτλοι των κομματιών αναφέρονται σε πράγματα που βιώσαμε στο Leysin εκείνη την εβδομάδα.

Πότε ξεκίνησε η σχέση σας με τη μουσική και ιδιαίτερα με το πιάνο; Πώς και γιατί ασχοληθήκατε με τη σύνθεση;

Ξεκίνησα να παίζω πιάνο στα 10 μου χρόνια. Μετά από μερικά μαθήματα, φυσικά άρχισα να προσπαθώ να παίξω τις ιδέες μου στο πιάνο. Η πραγματική ανακάλυψη ήρθε αφού έμαθα ένα μπλουζ 12 μέτρων (σ.σ. είναι η βάση πολλών μπλουζ, ροκ και τζαζ τραγουδιών) και κατάλαβα πώς να παίζω τις δικές μου εκδοχές.

Ποιες είναι οι επιρροές σας στη μουσική;

Οι αρχικές μου επιρροές ήταν η συλλογή δίσκων των γονιών μου. Συλλέγω δίσκους από τότε που ήμουν 10 ετών. Λατρεύω όλα τα είδη μουσικής.

Πιστεύετε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δημιουργήσει πράγματι προβλήματα στους συνθέτες στο εγγύς μέλλον;

Πιθανώς. Για να είμαι ειλικρινής, τα βρίσκω όλα αρκετά καταθλιπτικά. Το πιθανότερο είναι ότι θα καταλήξουμε εντελώς άχρηστοι και εγκεφαλικά νεκροί ως είδος.

Πώς προέκυψε το άλμπουμ «Live at Villa Maximus, Mykonos»;

Με ρώτησαν αν θα ήθελα να κάνω μια συναυλία στη βίλα, καθώς ο ιδιοκτήτης ήταν θαυμαστής της μουσικής μου. Ήταν μερικές ευχάριστες μέρες. Χαίρομαι που ηχογραφήθηκε, καθώς κανείς μας δεν είχε ξαναπαίξει μαζί, οπότε είναι μια αρκετά μοναδική ηχογράφηση.

Στο έργο σας, τα όρια μεταξύ τζαζ, ροκ, fusion και άλλων μουσικών ειδών ουσιαστικά διαλύονται για να αναγεννηθούν. Τελικά, αυτός είναι ο ρόλος του συνθέτη;

Η μουσική είναι ό,τι θέλετε να είναι. Προσωπικά, δεν μου αρέσει να τηρώ ένα σύνολο κανόνων για το τι είναι ένα είδος. Αν παίζετε μουσική έτσι, τείνει να γίνεται μπαγιάτικη και τυποποιημένη πολύ γρήγορα.

Πόσο κινηματογράφο παρακολουθείτε; Η μουσική σας είναι σαφώς προσανατολισμένη στην κινηματογραφική εμπειρία. Τουλάχιστον εμείς ως ακροατές έχουμε αυτό το συναίσθημα…

Δεν μου αρέσει να πηγαίνω στον κινηματογράφο. Προτιμώ πολύ περισσότερο να βλέπω ταινίες μόνος μου. Έχω ένα home cinema με ένα εξαιρετικό ηχοσύστημα, οπότε παρακολουθώ κυρίως ταινίες και τηλεοπτικές σειρές του 20ού αιώνα.

Ποια είναι η άποψή σας για την τρέχουσα βρετανική σκηνή τζαζ;

Υπάρχουν μερικοί καταπληκτικοί μουσικοί αυτή τη στιγμή. Είναι υπέροχο να βλέπεις νεότερους μουσικούς να ανθίζουν και να απελευθερώνονται από τους περιορισμούς των παλιών παραδοσιακών τρόπων παιξίματος. Η τεχνική είναι σημαντική, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η δοκιμή νέων ιδεών. Η βρετανική σκηνή τζαζ ήταν κάπως μπαγιάτικη όταν μεγάλωνα. Πάρα πολλοί αντιγραφείς διάσημων Αμερικανών μουσικών και του τυπικού ρεπερτορίου αμερικανικών τραγουδιών. Νομίζω ότι η βρετανική τζαζ γνωρίζει μια προοδευτική αναγέννηση παρόμοια με τη χρυσή εποχή των τελών της δεκαετίας του ’60 και των αρχών της δεκαετίας του ’70.

Τι θα ακούσουμε στην Αθήνα;

Μια επιλογή μουσικής από τα τελευταία μου άλμπουμ και μερικά από τα παλαιότερα τραγούδια μου επίσης.

Πόσο γνωρίζετε την ελληνική μουσική γενικά ή την ελληνική κουλτούρα;

Μόλις ηχογράφησα ένα νέο άλμπουμ με τον Σωκράτη Βότσκο και το Τρίο του Γιώργου Παππά στο νησί της Σάμου, το οποίο είναι έντονα επηρεασμένο από την παραδοσιακή ελληνική μουσική. Ερωτεύτηκα το νησί της Σάμου και ελπίζω να επιστρέψω με την οικογένειά μου του χρόνου.

Τα επόμενά σας σχέδια ;

Έχω στα σκαριά αρκετούς ακόμα δίσκους για τον επόμενο χρόνο.

