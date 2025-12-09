Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά τον σεισμό των 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη βορειοανατολική Ιαπωνία το βράδυ της Δευτέρας 8/12, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 50 χιλιομέτρων, περίπου 80 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της περιοχής Αομορi, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι, οι οποίες πλέον έχουν αρθεί, ενώ παρατηρήθηκαν κύματα ύψους 70 εκατοστών.

Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα

Οι Αρχές προειδοποίησαν ότι ένας ισχυρότερος σεισμός θα μπορούσε να σημειωθεί τις επόμενες ημέρες, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε υψηλή επιφυλακή τουλάχιστον για μία εβδομάδα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Επαναβεβαιώστε την καθημερινή σας ετοιμότητα για σεισμό, όπως το να εξασφαλίσετε ότι τα έπιπλα είναι καλά στερεωμένα, και να είστε έτοιμοι να εκκενώσετε αμέσως αν αισθανθείτε δόνηση» είπε η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι.

Εντολές εκκένωσης εκδόθηκαν για περίπου 90.000 κατοίκους, ενώ 2.700 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα. Μετά τις δονήσεις, η ιαπωνική εταιρεία ηλεκτρισμού Tohoku Electric Power ανέφερε ότι δεν παρατηρήθηκαν ανωμαλίες στους πυρηνικούς σταθμούς Higashidori και Onagawa. Δεν εντοπίστηκαν επίσης προβλήματα στον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, σύμφωνα με τις αναφορές των ιαπωνικών αρχών προς τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.