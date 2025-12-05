Ηχηρό μήνυμα για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI) έστειλε ο αρμόδιος Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια Νταν Γιόργκενσεν.

Δεν πρόλαβε να περάσει ένας μήνας καλά καλά από τότε που οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωναν την ανάγκη επικαιροποίησης των οικονομοτεχνικών παραμέτρων για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου. Και χθες έγινε γνωστό από ερώτηση ευρωβουλευτή της Κύπρου πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστά σαφές ότι δεν χρειάζεται καμία νέα μελέτη για το έργο.

Η απάντηση Γιόργκενσεν για τις μελέτες στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Πιο συγκεκριμένα, χθεσινό (4 Δεκεμβρίου) δημοσίευμα της ιστοσελίδας του Φιλελεύθερου ανέφερε ότι σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μιχάλη Χατζηπαντέλα για το αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει σε νέα ανάλυση κόστους – οφέλους του έργου ο Νταν Γιόργκενσεν απάντησε πώς ανάλυση κόστους-οφέλους γίνεται όταν υποβάλλεται αίτηση στην Επιτροπή ώστε ένα έργο να αποκτήσει καθεστώς έργου κοινού ενδιαφέροντος, εννοώντας ότι αυτό έχει ήδη γίνει για τον GSI.

Επιπλέον, σημείωσε ότι ο GSI έχει εγκριθεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, και αυτό επιβεβαιώνει ότι τα οφέλη υπερτερούν του κόστους. Αναφορικά με τη δημοσίευση ανάλυσης βιωσιμότητας, ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, αφού ενδέχεται να περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Η πορεία για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου μετά την απάντηση Γιόργκενσεν

Ο Επίτροπος επανέλαβε πώς το έργο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Και οι προαναφερόμενες απαντήσεις ουσιαστικά στέλνουν κι ένα μήνυμα στις κυβερνήσεις των δύο χωρών για την επιτάχυνση του έργου. Το κοινό ανακοινωθέν Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη αιτιολογούσε την ανάγκη επικαιροποίησης των δεδομένων για την πιθανή συμμετοχή επενδυτών στο Great Sea Interconnector.

Αξίζει να τονιστεί ότι ισχυρή ήταν και η εκτίμηση που κυκλοφόρησε μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη ότι με αυτές ουσιαστικά το έργο για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου πήγαινε πιο πίσω… Στόχος τους δηλαδή ήταν αυτό το εμπόδιο στις σχέσεις των δύο κυβερνήσεων να παραμεριστεί μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες, όπως τουλάχιστον σχολίαζαν αρμόδιες διπλωματικές πηγές.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου έχει περάσει στον ΑΔΜΗΕ κι έχουν μείνει σε εκκρεμότητα τεχνικές ρυθμίσεις, ενώ μία από τις ανησυχίες των δύο χωρών είναι το γεωπολιτικό με δεδομένη την αρνητική έως και εχθρική στάση της Τουρκίας απέναντι στο έργο.

Η εξέλιξη με την απάντηση Γιόργκενσεν στην ερώτηση του Κύπριου ευρωβουλευτή δεν αποκλείεται να ασκήσει πίεση σε Αθήνα και Λευκωσία για τη δρομολόγηση των ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων.

Το ραντεβού στις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με πληροφορίες για τις 15 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί στις Βρυξέλλες συνάντηση του Επιτρόπου Ενέργειας της Κομισιόν με τον Σταύρο Παπασταύρου, υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Γιώργο Παπαναστασίου, υπουργό Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου της Κύπρου.

Πηγές αναφέρουν ότι η συνάντηση αυτή αναμένεται να είναι ένα κρίσιμο ορόσημο για την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Πάντως, σε περίπτωση νέας καθυστέρησης ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να προχωρήσει σε επαναπρογραμματισμό διαφόρων σταδίων υλοποίησης του έργου, προκειμένου αφενός να μην υπάρχει μεγάλη απόκλιση από τα χρονοδιαγράμματα αλλά και κυρίως για να περιοριστούν οι οικονομικές επιπτώσεις.

Πηγή: ot.gr