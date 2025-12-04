Η Τζούλη Καλημέρη, οικονομική συντάκτρια στον ot.gr, εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι είναι και πώς λειτουργούν τα κρυπτονομίσματα. Πώς φτάσαμε στη θεαματική «βουτιά» της τιμής τους και τι στάση τηρούν ΗΠΑ, Ευρώπη και Κίνα απέναντι στη συγκεκριμένη μορφή ψηφιακού χρήματος.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Η άνοδος και η πτώση του κρυπτονομίσματος» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

0:24 Τι είναι το κρυπτονόμισμα.

Τι είναι το κρυπτονόμισμα. 1:36 Πώς γίνονται συναλλαγές μέσω κρυπτονομισμάτων.

Πώς γίνονται συναλλαγές μέσω κρυπτονομισμάτων. 2:24 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των crypto.

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των crypto. 3:00 Γιατί συμβαίνουν συχνά απάτες με κέντρο αυτή τη μορφή επένδυσης.

Γιατί συμβαίνουν συχνά απάτες με κέντρο αυτή τη μορφή επένδυσης. 3:51 Πού οφείλεται το κραχ των κρυπτονομισμάτων τους τελευταίους μήνες.

Πού οφείλεται το κραχ των κρυπτονομισμάτων τους τελευταίους μήνες. 5:03 Η επιρροή που δέχονται οι υπόλοιπες αγορές από τη «βουτιά» των κρυπτονομισμάτων.

Η επιρροή που δέχονται οι υπόλοιπες αγορές από τη «βουτιά» των κρυπτονομισμάτων. 5:46 Τι πρέπει να γνωρίζει κανείς πριν ασχοληθεί με τα κρυπτονομίσματα.

Τι πρέπει να γνωρίζει κανείς πριν ασχοληθεί με τα κρυπτονομίσματα. 6:29 Τι στάση κρατούν οι οικονομίες των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Κίνας απέναντι στο κρυπτονόμισμα.

Τι στάση κρατούν οι οικονομίες των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Κίνας απέναντι στο κρυπτονόμισμα. 10:00 Ποιος και με ποιο τρόπο μπορεί να φτιάξει το δικό του ψηφιακό νόμισμα.

