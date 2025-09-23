Μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, το ΠαΣοΚ επιχειρεί να δώσει συνέχεια στη δυναμική που κατέγραψε, θέτοντας στο επίκεντρο την οικονομία και το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη αναδεικνύει ένα πακέτο προτάσεων που στοχεύει στην ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο να απαντήσει στις πιέσεις που δημιουργεί η ακρίβεια και οι συσσωρευμένες οφειλές.

Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα. Αρχικά, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος πήρε την απόφαση να καταθέσει εκ νέου τροπολογία για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, την προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών απέναντι στους servicers και τα funds, αλλά και την προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές.

Η συγκεκριμένη τροπολογία θα συζητηθεί στην Ολομέλεια την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και μέχρι τότε το ΠαΣοΚ θα προβεί σε δύο κινήσεις επικοινωνιακού τύπου για να προβάλει ένα πλέγμα προτάσεων που αφορούν το ιδιωτικό χρέος.

Επικοινωνιακή «καταιγίδα» Ανδρουλάκη

Σήμερα στις 12:00 στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη η Μιλένα Αποστολάκη, ο Γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού Χρέους & Προστασίας Καταναλωτών Δημήτρης Σπυράκος και ο αναπληρωτής Γραμματέας Δημήτρης Αναστασόπουλος θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη Τύπου την τροπολογία του ΠαΣοΚ, αναλύοντας όλες τις ενότητες της και κάθε σημείο της ξεχωριστά. Ενώ στις 21:00 ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, θα παραχωρήσει συνέντευξη στον δημοσιογράφο Σεραφείμ Κοτρώτσο και εκεί αναμένεται να αναφερθεί στα συγκεκριμένα ζητήματα. Κάτι που θα επαναλάβει και την Πέμπτη το πρωί σε ακόμη μία προγραμματισμένη τηλεοπτική του παρέμβαση, την δεύτερη σε διάρκεια λίγων ημερών.

Η «Μαύρη Βίβλος» της Κυβέρνησης

Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου το ΠαΣοΚ παρουσίασε την «Μαύρη Βίβλο» της κυβέρνησης για μία σειρά από θέματα και μέσα σε αυτά ήταν και η οικονομία. Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν πως τότε, με τα στοιχεία που συγκέντρωσε και παρουσίασε η task Forse της Χαριλάου Τρικούπη, ουσιαστικά στρώθηκε το έδαφος για επαναφέρει ξανά το ΠαΣοΚ μία τροπολογία που όπως λένε «δίνει λύσεις σε θέματα που αφορούν χιλιάδες συμπολίτες μας».

Τα στοιχεία για οφειλές και χρέος

Με βάση τα στοιχεία που έχουν οι βουλευτές του ΠαΣοΚ στα χέρια τους, μόνο τους τελευταίους 18 μήνες το συνολικό ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος, προς τις τράπεζες και το Δημόσιο, αυξήθηκε κατά σχεδόν 10δισ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 225 δισ. ευρώ. Ενώ το ληξιπρόθεσμο χρέος προς τις Δ.Ο.Υ. για τον Μάιο 2025, ανέρχεται σε 110,78 δισ. ευρώ εκ των οποίων 26,45 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης. Ενώ η οφειλή αυτή αφορά περισσότερα από 4,6 εκατομμύρια Α.Φ.Μ.

Τα στοιχεία για τα κόκκινα δάνεια

Σχετικά με τα κόκκινα δάνεια από τη Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν πως παρά τους πλειστηριασμούς και τις ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων, ανέρχονται στο τέλος του 2024 σε 73 δισ. ευρώ, πόσο που ήταν το ίδιο με το τέλος του 2023. Από αυτά, τα 65 δισ. αφορούν δάνεια που έχουν ήδη πωληθεί σε funds. Ενώ την ίδια ώρα στέκονται και στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τον οποίο τονίζουν πως «έχει πενιχρά αποτελέσματα καθώς από τις ολοκληρωμένες αιτήσεις, μόλις το 15% κατέληξε σε ρύθμιση».

Οι πλειστηριασμοί στα ακίνητα

Παράλληλα, επισημαίνουν πως από την έναρξη λειτουργίας του έχουν ρυθμιστεί συνολικά οφειλές ύψους 12,5 δισ. ευρώ. «Δηλωτικό στοιχείο της κυβερνητικής αποτυχίας αποτελεί το γεγονός πως μόνο το 2024 εκπλειστηριάστηκαν 12.476 ακίνητα, υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2023, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά κατοικίες. Το 2025 προκηρύσσονται κατά μέσο όρο σχεδόν 5.000 πλειστηριασμοί τον μήνα» εξηγεί στο βήμα μέλος της ομάδας του ΠαΣοΚ που συγκέντρωσε τα στοιχεία, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Στη Χαριλάου Τρικούπη στέκονται και στην κερδοφορία των τραπεζών. Όπως υπογραμμίζουν, από προμήθειες και χρεώσεις, τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το 2024 ανήλθαν σε 4,532 δισ. ευρώ, έναντι 3,645 δισ. ευρώ το 2023 με το ποσοστό της αύξησης της κερδοφορίας να ανέρχεται στα 24,33%

Επιπρόσθετα σημειώνουν πως τα έσοδα από τις προμήθειες για τις συστημικές τράπεζες παρουσιάζουν σταθερή και μεγάλη αύξηση:

2020: 1,25 δισ. €

2021: 1,51 δισ. €

2022: 1,66 δισ. €

2023: 1,80 δισ. €

2024: 2,15 δισ. €

Τα δάνεια σε ελεβετικό φράγκο

Ένα ακόμη μέτρο που αφορά η τροπολογία που θα συζητηθεί αύριο στη Βουλή και θα αναλυθεί σήμερα στη συνέντευξη τύπου έχει να κάνει με τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Ο λόγος είναι πως την περίοδο 2006–2009 χορηγήθηκαν περίπου 85.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο και σήμερα, ποσό ύψους 4,5–5 δισ. ευρώ βρίσκεται στα χέρια τραπεζών και funds. Παρά τους πλειστηριασμούς και τις ρευστοποιήσεις, περισσότερες από 55.000 οικογένειες εξακολουθούν να παραμένουν εγκλωβισμένες στις συνέπειες αυτών των δανείων.