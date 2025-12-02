Τραγικό, τριπλό χτύπημα για μία οικογένεια στο Κερατσίνι. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων δεν άντεξε την απώλεια του γιου του και άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι όπου, επί 35 χρόνια, είχε δημιουργήσει μια κοινή ζωή.

«Ήταν σε δύσκολη κατάσταση»

Το πρωί του περασμένου Σαββάτου, ο εγγονός, όπως συνήθιζε να κάνει, τους επισκέφτηκε· ωστόσο, τίποτα δεν προμήνυε το θέαμα που θα αντίκριζε.

Στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, ξαπλωμένοι πλάι πλάι, ο παππούς και η γιαγιά του, χωρίς πνοή.

«Με πήρε τηλέφωνο ο εγγονός του παππού και της γιαγιάς. Βρήκε νεκρούς τον παππού του και τη γιαγιά του έξω από το σπίτι. Ο παππούς ήταν ανάσκελα και η γιαγιά ήταν μπρούμυτα και προς τα μέσα, προς το σπίτι, με την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή», λέει γειτόνισσα.

Ο εγγονός του ζευγαριού, που πριν από λίγο καιρό είδε τον πατέρα του να ξεψυχά στα χέρια του, μιλά στο MEGA και την εκπομπή Live News, περιγράφοντας το μοιραίο πρωινό, όταν οι γονείς του πατέρα του «λύγισαν» υπό το βάρος του πένθους:

«Εγώ είχα πάει να τους πάω ψωμί. Την προηγούμενη ημέρα τούς είχε δει και η μητέρα μου, η νύφη τους, και τίποτα… Πέθανε ο γιος τους, ο πατέρας μου, στα χέρια μου, μπροστά στα μάτια τους, και εντάξει… οι άνθρωποι τώρα τελευταία ήταν σε δύσκολη κατάσταση.»

Η απώλεια του γιου τους, πριν από περίπου έναν χρόνο, φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού, που αντιμετώπιζε και σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Αυτοί οι άνθρωποι ήταν από 15 χρονών μαζί· ήταν η γιαγιά μου 15 χρονών όταν τα φτιάξανε, στην Κόρινθο. Μετά ήταν πάντα μαζί, μέχρι και τώρα, και πέθαναν μαζί», συμπληρώνει ο εγγονός.

Από την πλευρά του, γείτονας του ζευγαριού αναφέρει:

«Χάσανε έναν γιο πριν από δύο χρόνια από καρδιά και είχαν καταπέσει. Ο ένας έπεσε και μετά πήγε και βοήθησε ο άλλος. Τους βρήκαν ταυτόχρονα και τους δύο. Τον τελευταίο χρόνο, που πέθανε ο γιος —επειδή ήταν συνέχεια μαζί τους— μάλλον από αυτό είχαν καταπέσει πολύ.»

Στο σημείο, το πρωί του Σαββάτου, έσπευσαν ασθενοφόρα και Αστυνομία.

«Ο παππούς βγήκε να πλύνει κάποια λεκάνη και η γιαγιά άκουσε τον παππού που έπεσε και πήγε να βγει έξω, έτσι όπως ήταν, και μάλλον έπαθαν κάποια ανακοπή», λέει γειτόνισσα.

Η ιατροδικαστική εκθεση

Η ιατροδικαστική έκθεση, εκ πρώτης όψεως, δείχνει ισχαιμία μυοκαρδίου και για τους δύο. Πρώτος εξέπνευσε από ανακοπή ο παππούς και, στη συνέχεια, η σύζυγός του.

«Έπεσε και χτύπησε ο παππούς. Δεν ήταν το τραύμα αυτό θανατηφόρο βέβαια. Κάθισε η γιαγιά δίπλα του και έπαθαν και οι δύο ισχαιμικό επεισόδιο. Χτύπησε το κεφάλι του ο παππούς και η γιαγιά μου τον έσυρε· γι’ αυτό έχει και κάποιες αμυχές στο χέρι του, που ήταν από τη γιαγιά μου, όπως τον έσυρε για να τον τραβήξει.»

Όλοι μιλούν για ένα αγαπημένο ζευγάρι που, μέχρι και τις τελευταίες του στιγμές, φρόντιζε ο ένας τον άλλον.

Η κηδεία τους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.