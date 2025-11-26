Ένα μεγάλο αστρονομικό γεγονός αναμένεται να συμβεί στις 2 Αυγούστου 2027, όταν μια ολική ηλιακή έκλειψη θα σαρώσει τμήματα της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Οι ειδικοί λένε ότι αυτή η έκλειψη θα φέρει τη μεγαλύτερη περίοδο ολικού σκοταδιού του αιώνα, διαρκώντας έως και 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα κατά μήκος της κεντρικής γραμμής.

Η έκλειψη θα ξεκινήσει πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό πριν φτάσει στην ξηρά κοντά στα Στενά του Γιβραλτάρ. Από εκεί, η ζώνη ολικότητας θα περάσει από τη νότια Ισπανία, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Τυνησία, τη Λιβύη και την Αίγυπτο, πριν κινηθεί προς περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επειδή διασχίζει πολλές κατοικημένες περιοχές με καλές οδικές υποδομές, αναμένεται μεγάλος αριθμός επισκεπτών κατά μήκος της διαδρομής. Οι χώρες της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, δεν θα δουν κανένα μέρος του φαινομένου.

Τι θα γίνει

Η ακολουθία των γεγονώτων θα είναι προβλέψιμη. Περίπου 60 έως 80 λεπτά πριν από την ολικότητα, η Σελήνη θα αρχίσει να καλύπτει τον Ήλιο. Το πλήρες σκοτάδι θα διαρκέσει από μερικά δευτερόλεπτα έως πάνω από έξι λεπτά, ανάλογα με την τοποθεσία.

Στη συνέχεια ο Ήλιος θα αρχίσει να επανεμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας ακόμη περίπου ωριαίας μερικής φάσης. Τα τοπικά αστρονομικά κέντρα θα δημοσιεύσουν ακριβή χρονοδιαγράμματα πιο κοντά στην ημερομηνία.

Κατά τη διάρκεια της ολικότητας, οι παρατηρητές μπορεί να παρατηρήσουν πτώση θερμοκρασίας, αλλαγές στους ανέμους και αλλαγές στη συμπεριφορά των ζώων. Ο ουρανός μπορεί να σκοτεινιάσει αρκετά ώστε να εμφανιστούν η Αφροδίτη, ο Ερμής και άλλα φωτεινά ουράνια αντικείμενα. Φαινόμενα όπως το «δαχτυλίδι με διαμάντι» και η απαλόχρωμη κορώνα του Ήλιου αναμένεται επίσης να είναι ορατά.

Οι ολικές ηλιακές εκλείψεις συμβαίνουν κάπου στη Γη περίπου κάθε 18 μήνες, αλλά ελάχιστες διαρκούν τόσο πολύ ή περνούν από τόσο προσβάσιμες περιοχές όσο αυτή, γεγονός που την καθιστά ένα σημαντικό παγκόσμιο γεγονός για επιστήμονες και φίλους της αστρονομίας.

Ορατή και στην Ελλάδα

Στη Γαύδο το φεγγάρι θα καλύψει το 90% του ηλιακού δίσκου, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπεται να καλυφθεί το 60-89%.