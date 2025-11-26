Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε φέρι μποτ από τη Σαλαμίνα προς το Πέραμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 63χρονος άνδρας επιτέθηκε, χτυπώντας την 50χρονη σύζυγό του με κλωτσιές και μπουνιές, μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους, που του φώναζαν να σταματήσει.

Το πλήρωμα του φέρι μποτ ενημέρωσε το Λιμενικό και, μόλις το πλοίο έφτασε στο Πέραμα, οι λιμενικές Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 63χρονο.

Η 50χρονη μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το 4ο Λιμενικό Τμήμα Περάματος.