Ένα πολιτικό περιβάλλον χωρίς μεγάλες μεταβολές και με σαφή σημάδια σταθεροποίησης όσον αφορά τα ποσοστά των κομμάτων, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr, με τον παράγοντα «αναποφάσιστοι», όμως, να μπορεί να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό.
Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 24,1%, ενώ το ΠαΣοΚ παραμένει στη δεύτερη θέση με 13,5%.
Αναποφάσιστοι στο όριο του 20%
Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα της έρευνας αφορά τους αναποφάσιστους, οι οποίοι πλέον φτάνουν το 19,9%. Το ποσοστό αυτό δημιουργεί μεγάλο περιθώριο ρευστότητας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικών αλλαγών όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών στα ποσοστά των κομμάτων.
Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι αναποφάσιστοι οδηγούνται στην τελική τους επιλογή:
- Το 59% δηλώνει ότι θα αποφασίσει λίγες ημέρες πριν τις εκλογές,
- Το 30% αναφέρει ότι θα καταλήξει σε απόφαση αρκετές εβδομάδες νωρίτερα,
- Ενώ ένα 5% παραδέχεται ότι θα επιλέξει κόμμα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, μέσα στο παραβάν.
Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι η τελική έκβαση μπορεί να καθοριστεί απότομα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Πρώτος ο «Κανένας»
Στο ερώτημα εμπιστοσύνης προς τους πολιτικούς αρχηγούς, η επιλογή «Κανένας» ενισχύεται και φτάνει στο 35,7%, από 32,3% τον προηγούμενο μήνα.
Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,8%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,8%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συγκράτηση των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα στο σύνολό του.
67%: Η χώρα «σε λάθος κατεύθυνση»
Απόλυτα αρνητικό κλίμα καταγράφεται στην ερώτηση για το πώς κινείται η χώρα:
- 67% των πολιτών πιστεύει ότι η Ελλάδα πορεύεται «στη λάθος κατεύθυνση»,
- Μόλις 30% θεωρεί ότι βρίσκεται «σε σωστό δρόμο».
Στο ερώτημα για το ποιο πρόβλημα πρέπει να λυθεί κατά προτεραιότητα, σε ένα υποθετικό σενάριο μονοθεματικής κυβερνητικής δράσης, η ακρίβεια αναδεικνύεται κυρίαρχη ανησυχία με 52%, ακολουθούμενη από το δημογραφικό (21%), τους μισθούς και συντάξεις (19%) και το στεγαστικό (7%).
Τι περιορίζουν οι πολίτες στην κατανάλωσή τους
Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στις καθημερινές αγοραστικές συνήθειες:
- 30% δηλώνει ότι έχει περιορίσει την αγορά κρέατος,
- 24% το ψάρι,
- 18% τα γλυκά,
- ενώ μόλις το 10% λέει ότι δεν έχει περιορίσει τίποτα.