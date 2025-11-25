Ένα πολιτικό περιβάλλον χωρίς μεγάλες μεταβολές και με σαφή σημάδια σταθεροποίησης όσον αφορά τα ποσοστά των κομμάτων, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr, με τον παράγοντα «αναποφάσιστοι», όμως, να μπορεί να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 24,1%, ενώ το ΠαΣοΚ παραμένει στη δεύτερη θέση με 13,5%.

Αναποφάσιστοι στο όριο του 20%

Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα της έρευνας αφορά τους αναποφάσιστους, οι οποίοι πλέον φτάνουν το 19,9%. Το ποσοστό αυτό δημιουργεί μεγάλο περιθώριο ρευστότητας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικών αλλαγών όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών στα ποσοστά των κομμάτων.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι αναποφάσιστοι οδηγούνται στην τελική τους επιλογή:

Το 59% δηλώνει ότι θα αποφασίσει λίγες ημέρες πριν τις εκλογές,

Το 30% αναφέρει ότι θα καταλήξει σε απόφαση αρκετές εβδομάδες νωρίτερα,

Ενώ ένα 5% παραδέχεται ότι θα επιλέξει κόμμα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, μέσα στο παραβάν.

Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι η τελική έκβαση μπορεί να καθοριστεί απότομα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Πρώτος ο «Κανένας»

Στο ερώτημα εμπιστοσύνης προς τους πολιτικούς αρχηγούς, η επιλογή «Κανένας» ενισχύεται και φτάνει στο 35,7%, από 32,3% τον προηγούμενο μήνα.

Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,8%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,8%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συγκράτηση των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα στο σύνολό του.

67%: Η χώρα «σε λάθος κατεύθυνση»

Απόλυτα αρνητικό κλίμα καταγράφεται στην ερώτηση για το πώς κινείται η χώρα:

67% των πολιτών πιστεύει ότι η Ελλάδα πορεύεται «στη λάθος κατεύθυνση»,

Μόλις 30% θεωρεί ότι βρίσκεται «σε σωστό δρόμο».

Στο ερώτημα για το ποιο πρόβλημα πρέπει να λυθεί κατά προτεραιότητα, σε ένα υποθετικό σενάριο μονοθεματικής κυβερνητικής δράσης, η ακρίβεια αναδεικνύεται κυρίαρχη ανησυχία με 52%, ακολουθούμενη από το δημογραφικό (21%), τους μισθούς και συντάξεις (19%) και το στεγαστικό (7%).

Τι περιορίζουν οι πολίτες στην κατανάλωσή τους

Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στις καθημερινές αγοραστικές συνήθειες: