Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στην Ολλανδία, όταν εντοπίστηκαν πολλαπλά drones να πετούν πάνω από το αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν.

Ο υπουργός Άμυνας, Ρούμπεν Μπρέκελμανς, ανακοίνωσε μέσω του X ότι «η πολιτική και στρατιωτική εναέρια κυκλοφορία έχει ανασταλεί», λόγω του περιστατικού.

Όπως πρόσθεσε, τα συστήματα αντιμετώπισης drones του Υπουργείου Άμυνας έχουν τεθεί σε άμεση ετοιμότητα, ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη η αστυνομία και η KMar (βασιλική εθνοφρουρά), προκειμένου να αναλάβουν δράση εφόσον χρειαστεί.

Er zijn meerdere drones gesignaleerd bij luchthaven Eindhoven. Het civiele en militaire vliegverkeer is daarom opgeschort. Counter-drone middelen van Defensie staan paraat om in te grijpen. Ook politie en KMar zijn ter plaatse. Nader onderzoek loopt en waar nodig treden we op. — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 22, 2025

Σε ερώτηση σχετικά με την προέλευση των drones αυτών, το υπουργείο δεν έκανε σχόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής (21/11), ο ολλανδικός στρατός είχε ανοίξει πυρ κατά drones που εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική αεροπορική βάση στη νοτιοανατολική χώρα.

Drones και άλλες εναέριες διεισδύσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.

Τον Σεπτέμβριο περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο και τρία ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά.

Εκτοτε, πτήσεις drones άγνωστης προέλευσης έχουν διαταράξει τις εναέριες λειτουργίες στην Ευρώπη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει αποκαλέσει αυτά τα περιστατικά «υβριδικό πόλεμο».