Τραγική κατάληξη είχε μια 13χρονη μαθήτρια σε ειδικό σχολείο του Πειραιά η οποία πνίγηκε με το φαγητό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί υπέστη απόφραξη των αναπνευστικών αεραγωγών και παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν δεν τα κατάφερε.

Όπως έγινε γνωστό άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με ανακοπή, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προσήχθη ο διευθυντής και ένας δάσκαλος του ειδικού σχολείου. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

