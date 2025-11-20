Κάλεσμα για δημοκρατική αναγέννηση, ψηφιακή κυριαρχία, οικονομική δικαιοσύνη και νέα μορφή συμμετοχής των πολιτών έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου. Κατά την ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε μια ισχυρή πολιτική παρέμβαση με θέμα την ανάγκη «να ανακτήσουμε τον δημοκρατικό έλεγχο του δημοκρατικού μας οικοσυστήματος».

Με αναφορές στην αρχαία ελληνική δημοκρατία, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, υπογράμμισε ότι η σημερινή κρίση πόλωσης δεν αποτελεί τυχαίο φαινόμενο, αλλά σύμπτωμα ακραίας ανισότητας και θεσμικής αιχμαλωσίας από οικονομικά και ψηφιακά μονοπώλια.

«Η δημοκρατία απειλείται από τις νέες μορφές ισχύος»

Στην παρέμβασή του τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου ανέφερε αρχικά ότι «η ψηφιακή δημόσια σφαίρα ελέγχεται πλέον από λίγους ιδιώτες, «ολιγάρχες της τεχνολογίας» στις ΗΠΑ και στην Κίνα» και συνέχισε : «τα παραδοσιακά ΜΜΕ συγκεντρώνονται σε χέρια δισεκατομμυριούχων».

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η «πολιτική συζήτηση διαμορφώνεται από αδιαφανείς αλγορίθμους, bots και ξένες παρεμβάσεις». Έπειτα, στάθηκε στις ανισότητες οι οποίες «φτάνουν σε ιστορικά επίπεδα, δημιουργώντας ανασφάλεια, πόλωση και άνοδο δημαγωγών».

«Η δημοκρατία εφευρέθηκε για να συγκρατεί την ισχύ. Όταν η ισχύς συγκεντρώνεται ξανά στα χέρια των λίγων, η δημοκρατία αποδυναμώνεται», σημείωσε.

«Κάλεσμα για ένα Νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο στην Ευρώπη»

Ο Γιώργος Παπανδρέου υποστήριξε ότι, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Alain Berset, η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο Νέο Δημοκρατικό.

Σύμφωνο με τρεις θεμελιώσεις:

Μοιρασμένη εξουσία

Οικονομική δικαιοσύνη

Ψηφιακή αυτονομία

Οι έξι βασικοί άξονες του οράματος που παρουσίασε

Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Δημόσια Υποδομή: Ανοιχτού κώδικα τεχνητή νοημοσύνη, κυρίαρχοι ευρωπαϊκοί cloud servers, δημόσια datasets και κοινά συστήματα ταυτότητας. «Η δημοκρατία δεν μπορεί να εξαρτάται από ξένα μονοπώλια».

Ένας «Τέταρτος Πυλώνας» Δημοκρατικής Συμμετοχής: Μόνιμες συνελεύσεις πολιτών — φυσικές και ψηφιακές — ως σύγχρονη e-Agora, με ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό πολιτικών.

Δημοκρατικός Έλεγχος των Αλγορίθμων: Διαφάνεια, λογοδοσία και μεταχείριση των μεγάλων πλατφορμών ως κοινής ωφέλειας. «Οι αλγόριθμοι πρέπει να λογοδοτούν στους πολίτες, όχι στους μετόχους».

Οικονομική Δημοκρατία: Εργατικοί συνεταιρισμοί, ενεργειακές κοινότητες, πολιτικές ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπώλια.

Δημοκρατική Εκπαίδευση: Ενίσχυση της δημοκρατικής παιδείας και σύνδεση πανεπιστημίων με τα κοινοβούλια – όπως και ένα ενιαίο υποχρεωτικό πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης για την διαπαιδαγώγηση σε δημοκρατικές αρχές κ πρακτικές

Παγκόσμιες Δημοκρατικές Ρυθμίσεις: Προώθηση διεθνών κανόνων για φορολογία, ψηφιακή ισχύ και κλιματική διακυβέρνηση. «Η δημοκρατία αποτυγχάνει όταν τα σύνορα περιορίζουν την εποπτεία αλλά όχι την εκμετάλλευση».

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο κυνισμός και η αίσθηση ότι «τίποτα δεν αλλάζει». «Έχουμε τη δύναμη — αν επιλέξουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να ξανα-εφεύρουμε τη δημοκρατία πριν τη διαλύσουν άλλοι.»