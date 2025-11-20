Σε μια από τις πιο στοχευμένες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Αθήνας πραγματοποίησε ταυτόχρονες εφόδους σε δύο σημεία στη Σαντορίνη, ξεσκεπάζοντας μεγάλο κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές, και συγκεκριμένα εξειδικευμένο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Αθήνας, έπειτα από έρευνα αρκετών μηνών προχώρησαν σε συλλήψεις ατόμων που φέρονται να λειτουργούσαν πλατφόρμες παράνομης αναμετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου, εξυπηρετώντας μεγάλο αριθμό χρηστών, ενώ κατασχέθηκε πλήθος ψηφιακών μέσων, χρηματικά ποσά και μεγάλο πελατολόγιο.

Η επιχείρηση

Η επιχείρηση ξεκίνησε χθες, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, τις πρώτες πρωινές ώρες, με πληροφορίες από περιοίκους να αναφέρουν την αναστάτωση που παρατήρησαν στην κατοικία και στο κατάστημα των εμπλεκομένων. Η έφοδος της αστυνομίας ήταν τόσο στοχευμένη, που εκτιμάται, ότι εκατοντάδες ξενοδοχειακές μονάδες, καφετέριες και κατοικίες στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς «πειρατικό» σήμα, αποτυπώνοντας το εύρος του παράνομου δικτύου, αλλά και τα τεράστια παράνομα κέρδη του κυκλώματος.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει εκτεταμένο παράνομο πελατολόγιο σε όλη τη Σαντορίνη και τις Κυκλάδες, το οποίο αποτελείται τόσο από χρήστες-ιδιώτες όσο και από χρήστες-επιχειρήσεις, που συνδέονταν με το παράνομο δίκτυο. Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της πειρατείας, όσοι εμπλέκονται θα έρθουν τώρα αντιμέτωποι με βαριά διοικητικά πρόστιμα, ποινικές διώξεις, ακόμα και κατάσχεση εξοπλισμού.

Το «άτρωτο» VPN τελικά… ετρώθη

Γενικά οι χρήστες πειρατικών μέσων θέασης πιστεύουν ότι είναι «αόρατοι» μέσω VPN. Κάτι από ότι φαίνεται δεν ισχύει και επιβεβαιώνεται από την συγκεκριμένη περίπτωση. Πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι εντοπίστηκαν τα ψηφιακά ίχνη τους, ανεξάρτητα από τα συστήματα απόκρυψης της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης (IP Address). Ήδη στις οθόνες πολλών εξ αυτών σε Σαντορίνη και Κυκλάδες έχει πέσει «μαύρο», καθώς οι παράνομες υπηρεσίες στις οποίες είχαν πρόσβαση έχουν απενεργοποιηθεί. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται, ότι οι αρχές θα προχωρήσουν σε ταυτοποίηση των χρηστών-πελατών του δικτύου και θα κινηθούν οι διαδικασίες για την επιβολή των διοικητικών προστίμων, αλλά και για την άσκηση των ποινικών διώξεων.

Η υπόθεση εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σημαντικό προηγούμενο πανελλαδικά. Αναμένεται ανακοίνωση της αστυνομίας για την πλήρη αποτύπωση του εύρους της υπόθεσης.