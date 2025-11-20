Μια ενδιαφέρουσα σύμπραξη τζαζ και ανατολικής μουσικής αποτελεί η συνεργασία του μπασίστα Παναγιώτη Ανδρέου με μια ομάδα ξεχωριστών μουσικών όπως η Μάρθα Μαυροειδή, ηλεκτρική λάφτα & φωνή, ο Τάσος Πούλιος, κανονάκι & φωνή, ο Ταξιάρχης Γεωργούλης, ούτι, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, πλήκτρα, ο Ιάσονας Γουάστωρ, τύμπανα, ο Βαγγέλης Καρίπης, κρουστά, ο Νίκος Παραουλάκης, νέι και ο Γιάννης Πούλιος, βιολί. Η μουσική συνάντηση «Παναγιώτης Ανδρέου & φίλοι» θα λάβει χώρα την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις 21:30, στο Ίλιον plus (Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17).

Ο Ανδρέου έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και έχει βραβευτεί με Grammy. Ανήκει σε μια δημιουργική ομάδα μουσικών με έδρα τη Νέα Υόρκη που επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Συνδυάζει αριστοτεχνικά την ηλεκτρονική τζαζ, τη latin και balkan μουσική με το μοναδικό στυλ παιξίματος και τραγουδιού του, αντλώντας από ένα ευρύ φάσμα επιρροών που εκτείνονται από funk, timba, Konnakol (Indian Scat) έως balkan και ελληνική λαϊκή μουσική.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος των συγκλονιστικών New York Gypsy, οι οποίοι κάνουν τακτικές εμφανίσεις στο Drom στη Νέα Υόρκη, περιοδεύει εκτενώς διεθνώς και έχει εμφανιστεί σε παγκοσμίου φήμης φεστιβάλ και χώρους τζαζ, κλασικής και τσιγγάνικης μουσικής (Musikverein, St Pölten Festspielhaus, NY Gypsy Festival, Pierre Boulez Saal).

Επίσης, παίζει, περιοδεύει και ηχογραφεί με το πρωτοποριακό electric groove τρίο Now vs Now, με τον ξακουστό ντράμερ Mark Guiliana και τον μάγο των πλήκτρων Jason Lindner.

Όσον αφορά τη latin μουσική ο Παναγιώτης Ανδρέου έχει παίξει και ηχογραφήσει με το υποψήφιο για Grammy συγκρότημα Gonzalo Grau y La Clave Secreta. Έχει βραβευθεί ως «Latin Bass Player of the Year» από το blog Latin Jazz Corner.

Η μουσική συνεύρεση με καταξιωμένους μουσικούς της Αθηναϊκής Ανατολικής και Τζαζ μουσικής αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόκληση και γέφυρα μεταξύ δυο διαφορετικών μουσικών ιδιωμάτων.