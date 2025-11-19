Το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι συνέταξε μια επιστολή προς την πρόεδρο Μετσόλα, στην οποία επικρίνει την πώληση προϊόντων «ιταλικού τύπου» στο σούπερ μάρκετ του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Αφού κατηγόρησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι «ακύρωσε τα Χριστούγεννα», οι Ιταλοί συντηρητικοί στρέφουν τώρα την οργή τους κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο, κατά την άποψή τους, είναι ένοχο για το ότι επιτρέπει την πώληση ψεύτικων προϊόντων «ιταλικού τύπου» στις εγκαταστάσεις του στις Βρυξέλλες.

Την Τρίτη, η αντιπροσωπεία του κόμματος Αδελφοί της Ιταλίας στο Κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει επίσημα επιστολή στην Πρόεδρο Ρομπέρτα Μετσόλα σχετικά με τη χρήση της ιταλικής σημαίας και ονομάτων σε ορισμένες φιάλες σάλτσας για ζυμαρικά που πωλούνται στην αγορά του πρώτου ορόφου του κτιρίου του Κοινοβουλίου.

«Η ακατάλληλη χρήση συμβόλων ή αναφορών στην ιταλική ταυτότητα σε προϊόντα που δεν προέρχονται από την Ιταλία μπορεί να αποτελεί παραπλανητική πρακτική και, ως εκ τούτου, να είναι ποινικά διωκόμενη», δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Αδελφών της Ιταλίας, Κάρλο Φιντάντζα, σε δήλωση στο Euronews, επικαλούμενος έναν κανονισμό της ΕΕ που απαγορεύει τις παραπλανητικές διαφημίσεις.

Η οργισμένη ανάρτηση

Η επιστολή ακολουθεί μια ανάρτηση στο Facebook του Ιταλού υπουργού Γεωργίας Φραντσέσκο Λολομπριτζίντα, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφίες ορισμένων σάλτσας σε φιάλες που παράγονται στο Βέλγιο, με ετικέτες με την ιταλική τρίχρωμη σημαία και ονόματα που ακούγονται ιταλικά, συμπεριλαμβανομένης της διάσημης σάλτσας για ζυμαρικά καρμπονάρα.

«Ζήτησα να ξεκινήσει αμέσως η επαλήθευση», έγραψε ο Λολομπριτζίντα την Τρίτη. Οι ετικέτες αυτών των τροφίμων δεν ισχυρίζονται ότι το προϊόν είναι κατασκευασμένο στην Ιταλία, αλλά μόνο ότι ορισμένα συστατικά προέρχονται από την Ιταλία και, για το λόγο αυτό, συνδέονται με την ιταλική σημαία.

Για την ιστορία, η φιάλη της καρμπονάρα περιέχει συστατικά όπως κρέμα γάλακτος και παντσέτα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην αρχική παραδοσιακή συνταγή, η οποία απαιτεί γκουαντσιάλε αντί για κρέμα γάλακτος, αλλά αυτό δεν ήταν το κύριο θέμα της καταγγελίας του Λολομπριτζίντα.

Δεν είναι μόνο η καρμπονάρα

Αυτή είναι η τελευταία εκστρατεία σχετικά με τα τρόφιμα που προώθησε το κόμμα της Μελόνι, το οποίο στο παρελθόν έχει επικρίνει άλλους για τη χρήση όρων που σχετίζονται με το κρέας, όπως «μπιφτέκι» και «λουκάνικο», για φυτικά προϊόντα και έχει ακόμη και εγκρίνει νόμο που απαγορεύει την παραγωγή κρέατος που έχει παραχθεί σε εργαστήριο στην Ιταλία.

Ο υπουργός Λολομπριτζίντα δεν είναι άγνωστος στο θέμα. Πριν από δύο χρόνια, προκάλεσε σάλο λέγοντας ότι «στην Ιταλία, οι φτωχοί τρώνε καλύτερα από τους πλούσιους».

Οι έτοιμες σάλτσες που πωλούνται σε βάζα γενικά δεν είναι αποδεκτές στην Ιταλία, όπου οι κάτοικοι είναι περήφανοι για τις παραδοσιακές συνταγές και τα υψηλής ποιότητας συστατικά.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η ανακοίνωση της αμερικανικής εταιρείας Heinz για ένα νέο προϊόν καρμπονάρα σε κονσέρβα προκάλεσε τεράστια αντιπαράθεση στη χώρα της νότιας Ευρώπης, με προσωπικότητες όπως ο σεφ Alessandro Pipero, βραβευμένος με αστέρι Michelin, να χαρακτηρίζουν τη νέα κονσερβοποιημένη πάστα τόσο αποκρουστική που μοιάζει με «τροφή για γάτες».