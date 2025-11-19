Ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρός στα νερά του Ισθμού της Κορίνθου.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμενικού, οι οποίοι τον εντόπισαν να επιπλέει και προχώρησαν άμεσα στην ανάσυρσή του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στη στεριά, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Έχει ήδη δοθεί εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου, ενώ το Λιμενικό διερευνά την υπόθεση.