Η «Φλαντρώ» του Παντελή Χορν είναι μια νεοελληνική τραγωδία, ένα έργο για τον πόθο, το πάθος, τη ζήλια, την ενοχή, τολμηρό και πρωτοποριακό για την εποχή, ίσως και για κάθε εποχή. Η Φλαντρώ (φιλώ + άνδρας = αυτή που αγαπάει τον άντρα), ώριμη χήρα με δύο γάμους και δύο κόρες, νιώθει εγκλωβισμένη στην κοινωνία της εποχής της, μοιρασμένη ανάμεσα στην επιθυμία και στο καθήκον. Στην προσπάθειά της να κερδίσει τον νεαρό που έχει ερωτευτεί, ενώ εκείνος αγαπάει την κόρη της, θα φτάσει στα άκρα.

Παίζουν: Μαρία Τζομπανάκη, Χριστίνα Μαξούρη, Ευγενία Ξυγκόρου, Κρίστη Παπαδοπούλου, Αγησίλαος Μικελάτος

Συντελεστές: Δραματουργική επεξεργασία-Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης, Μουσική: Σταμάτης Σπανουδάκης, Σκηνικά-Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού, Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου, Βοηθός σκηνοθέτη: Κορίνα Βεζυριάνη, Φωτογράφος: Πάτροκλος Σκαφίδας, Δημιουργία αφίσας: Αργυρώ Τσοτσώνη, Διεύθυνση παραγωγής: Τάκης Γεώργας, Οργάνωση παραγωγής: Χρυσαντίνα Κούλουμπου, Οργάνωση γραφείου παραγωγής: Βικτώρια Λώλη, Χαρά Λώλη, Επικοινωνία-Διαφήμιση: Ελένη Λιλή

Info

Θέατρο: Αλάμπρα – Στουρνάρη 53 ,Εξάρχεια, τηλ: 210 5220120

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 16 Ιανουαρίου – 7 Μαρτίου

Παραστάσεις: Τετ. & Κυρ.: 19:00 Πέμ.: 20:00 Παρ.-Σάβ.: 21:00 Σάβ.: 18:00

Διάρκεια: 120΄

Εισιτήριο: 17€-25€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Φλαντρώ» από το inTickets.