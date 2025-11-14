Μέλη του Ρουβίκωνα συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής μπροστά από το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί άνοιξαν πανό το οποίο έγραφε «Οι Άγνωστοι Στρατιώτες δε φύλαγαν του λαού προδότες». Με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να εκφράσουν την αντίθεσή του στον πρόσφατο νόμο που αφορά στη διαχείριση του μνημείου.

Λίγο αργότερα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ οι οποίες έκαναν χρήση χημικών για να απωθήσουν τα μέλη του Ρουβίκωνα. Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 23 προσαγωγές.