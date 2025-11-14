Ένα διήμερο αφιερωμένο στα παστά, στις γεύσεις, στις τεχνικές συντήρησης και τις μνήμες του νησιού.

Με μια εκδήλωση, ανοιχτή το κοινό, που σκοπό έχει να φέρει την Πάρο του χειμώνα στην καρδιά της πόλης και των πολιτών, στοχεύουμε να αναδείξουμε πολύτιμες μνήμες της παριανής γαστρονομίας καιπαράδοσης και να προβάλουμε, εκτός των παστών, τοπικά προϊόντα άμεσα συνδεδεμένα με την βιωσιμότητα και τη νησιωτική εμπειρία.

Σας προσκαλούμε σε ένα διήμερο αφιερωμένο στην παραδοσιακή παριανή μέθοδο συντήρησης τροφίμων, τα γνωστά «παστά της Πάρου» — μια γιορτή της γεύσης, της μνήμης και της νησιωτικής παράδοσης.

Οι δράσεις του διημέρου περιλαμβάνουν:

Πρακτικά εργαστήρια εκμάθησης της τεχνικής των παστών.

Γευσιγνωσίες τοπικών προϊόντων.

Ομιλίες και παρουσιάσεις από καταξιωμένους ανθρώπους της γαστρονομίας, της ιστορίας και του πολιτισμού.

Παριανό γλέντι με μουσική, φαγητό και ποτό με είσοδο ελεύθερη στο κοινό.

Στόχος μας είναι να φέρουμε την Πάρο του χειμώνα στην καρδιά της Αθήνας και να αναδείξουμε τις πολύτιμες μνήμες της παριανής κουζίνας, της παράδοσης και της βιώσιμης νησιωτικής εμπειρίας.

Σάββατο 15 Νοεμβρίου | 13:30 – 22:00

Από το μεσημέρι, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, θα στηθεί ένα εργαστήρι παστών, όπου μπορείτε να δείτε ζωντανά όλες τις τεχνικές και διαδικασίες συντήρησης ψαριών.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ομιλίες, τις οποίες θα συντονίσει η δημοσιογράφος γεύσης & οίνου Νίκη Μηταρέα.

Πρόγραμμα ομιλιών:

15:00 – 15:20 – Μαρίνος Σουράνης, εστιατόριο Μαραθιά (Τήνος)

«Η ορθή διαχείριση και διαδικασία ωρίμανσης ψαριών – σύγχρονες τεχνικές»

Ένας από τους πρωτοπόρους στο είδος του μοιράζεται την εμπειρία και τη γνώση του.

16:00 – 16:20 – Δήμητρα Μυλωνά, αρχαιολόγος, Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας

«Τα παστά των αρχαίων»

Μια γευστική ματιά στο παρελθόν μέσα από την ιστορία.

17:00 – 17:20 – Λουίζα Καραπιδάκη, ιστορικός τέχνης

«Τα παστά και τα λιόκαυτα ψάρια της Πάρου – μια εικαστική προσέγγιση»

18:00 – 18:20 – Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

«Η παριανή κουζίνα: συνταγές, συνήθειες, αναμνήσεις»

Η γνωστή σεφ μιλά για τις γεύσεις και τις ιστορίες του τόπου όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

18:45 – 19:00 – Χαιρετισμοί Δημάρχων & Διοργανωτών

19:00 – 22:00 – Παριανό γλέντι με τοπικά εδέσματα, ποτά και νησιώτικη μουσική από το μουσικό σχήμα Sofrano.

Κυριακή 16 Νοεμβρίου | 11:00 – 13:00

Το διήμερο συνεχίζεται με πολιτιστικές δράσεις και τοπικά κεράσματα:

Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Σιφναίου

Προβολή σπάνιων φωτογραφιών της Πάρου από τις περασμένες δεκαετίες, του Ζαχαρία Στέλλα

Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Είσοδος Ελεύθερη