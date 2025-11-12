Σε εφαρμογή τέθηκε ο «χρονοκόφτης» στην Ολομέλεια της Βουλής. Στα ευρωπαϊκά πρότυπα, όταν οι αρχηγοί, υπουργοί και βουλευτές ξεπερνούν τον χρόνο ομιλίας τους, θα κλείνουν τα μικρόφωνα και η κάμερα θα δείχνει τα έδρανα και όχι τον ομιλητή. Πρώτο «θύμα» της νέας εφαρμογής ήταν ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠαΣοΚ.

Όταν κατά τη δευτερολογία του ο βουλευτής υπερέβει τον χρόνο που του αναλογούσε, με το αυτοματοποιημένο σύστημα έκλεισε το μικρόφωνο του και η κάμερα έφυγε από πάνω του, δείχνοντας ένα γενικό πλάνο της Ολομέλειας. Πάντως, ο ίδιος στην πρωτολογία του, είχε προειδοποιήσει το προεδρείο, λέγοντας χαριτολογώντας: «Πιθανή υπέρβαση του χρόνου από μέρους μου να μην εκληφθεί ως έλλειψη σεβασμού. Αλλά θα πρέπει να ελέγξουμε αν λειτουργεί το σύστημα. Θα το δούμε στην πράξη».

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας ενημέρωσε το Σώμα για την εφαρμογή του νέου συστήματος. Λίγο αργότερα η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, η οποία στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση της Σεμίνας Διγενή από το ΚΚΕ, χαιρέτησε την εφαρμογή του μέτρου, λέγοντας ότι «θα δώσει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των βουλευτών, άρα και των πολιτών στο Κοινοβούλιο».