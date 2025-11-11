Την παραίτηση του από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην επιστολή παραίτησης του: «Αυτή η κυβέρνηση θα μείνει στην ιστορία τόσο για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου όσο και για τη διαχείριση του πολέμου που διήρκεσε δύομισι χρόνια και των επτά μετώπων που ακολούθησαν».

Ο Ντέρμερ ανέφερε ότι είχε υποσχεθεί στην οικογένειά του ότι θα υπηρετούσε μόνο δύο χρόνια στη θέση αυτή, αλλά σημείωσε ότι παρατάθηκε δύο φορές με τη συγκατάθεσή τους.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να υπηρετήσω δίπλα σας τα τρία τελευταία χρόνια και για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε να ασχοληθώ με τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το Ισραήλ αυτήν τη κρίσιμη περίοδο», πρόσθεσε.

Θα προωθήσει ο Ντέρμερ τις συμφωνίες του Αβράαμ;

Σημειώνεται ότι ο Ρον Ντέρμερ ήταν ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές του Ισραήλ στις έμμεσες συνομιλίες με την Χαμάς, αλλά και παρών σε όλες τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Τις τελευταίες ημέρες αρκετά ισραηλινά μέσα ανέφεραν ότι επίκειται η παραίτηση Ντέρμερ, που θεωρείται στενός σύμμαχος του Νετανιάχου, με κάποιες από τις αναφορές αυτές να υποστηρίζουν ότι ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ισραήλ για την εκεχειρία στην Γάζα, αλλά και για την συμφωνία διευθέτησης των σχέσεων με την Συρία, θα συνεχίσει να έχει κάποιον ρόλο, απλά ανεπίσημα.

Ο Νετανιάχου είχε ενημερώσει το υπουργικό συμβούλιο στις 30 Οκτωβρίου ότι ο Ντέρμερ αναμένεται ότι θα ολοκληρώσει σύντομα τη θητεία του ως υπουργός, παραμένοντας όμως εμπλεκόμενος σε διάφορα αδιευκρίνιστα θέματα.

Ο Ντέρμερ, αναμένεται να συμμετέχει στις προσπάθειες για την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, ενώ θα λειτουργεί ως ειδικός απεσταλμένος για τον Νετανιάχου, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα και επικαλούνται οι Times of Israel.