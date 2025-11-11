Εκατόν επτά χρόνια συμπληρώνονται από τη λήξη του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου και ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας σε μία ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε στο διαρκώς ζητούμενο της Ειρήνης που όπως συμπλήρωσε, προϋποθέτει μια ισχυρή άμυνα.

Επιπλέον επισήμανε τη σημαντική συμβολή της Ελλάδας στη νίκη των Συμμάχων, «παρά το βαρύ τίμημα του εθνικού διχασμού».