Ο Dow Jones Industrial Average ανέκαμψε σήμερα, ενώ ο Nasdaq Composite αντιμετώπισε δυσκολίες, καθώς οι επενδυτές στη Wall Street μετακίνησαν τα χρήματά τους από τις μετοχές τεχνολογίας σε άλλα τμήματα της αγοράς που διαπραγματεύονταν σε χαμηλότερες αποτιμήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σε νέο ιστορικό υψηλό κινήθηκε σήμερα ο Dow Jones έχοντας άνοδο 1,18% και κλείνοντας στις 47.927,96 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε επίσης ανοδικά κατά 0,21% και κλείνοντας στις 6.846,61 μονάδες. Αντίθετα, πτώση γνώρισε ο δείκτης Nasdaq κινούμενος χαμηλότερα κατά 0,25% και κλείνοντας στις 23.468,301 μονάδες.

Ο πάροχος υποδομών cloud AI CoreWeave ήταν μεταξύ των εταιρειών που υστέρησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν 14% μετά την απογοήτευση των επενδυτών από τις προβλέψεις της, πλήττοντας τις συναλλαγές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, οι μετοχές της Nvidia, της αγαπημένης εταιρείας στον τομέα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, υποχώρησαν 2% μετά την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της SoftBank στην εταιρεία κατασκευής τσιπ για περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Αυτές οι εταιρείες τεχνολογίας είναι μηχανές δημιουργίας ταμειακών ροών», δήλωσε ο Μπιλ Φιτζπάτρικ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Logan Capital Management, σε συνέντευξή του στο CNBC. «Είναι εξαιρετικές εταιρείες, αλλά το σημείο εκκίνησης έχει σημασία και, δεδομένης της σημερινής τους αξίας, δεν χρειάζεται πολύ – λίγες αρνητικές ειδήσεις – για να αλλάξει λίγο το κλίμα και να υπάρξει μια χαλάρωση που είναι πιο ευνοϊκή για τις μετοχές αξίας».

Ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης (AI) βρίσκεται υπό πίεση αυτό το μήνα εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την αποτίμησή του, μια εξέλιξη που έχει οδηγήσει τις απώλειες του Nasdaq από την αρχή του μήνα σε ποσοστό άνω του 1%. Την Τρίτη, σημαντικές εταιρείες του κλάδου, όπως η Micron Technology, η Oracle και η Palantir Technologies, σημείωσαν πτώση, ακολουθώντας την CoreWeave και την Nvidia. Η Micron υποχώρησε 3%, ενώ η Oracle και η Palantir σημείωσαν πτώση 2% και 1% αντίστοιχα. Το Technology Select Sector SPDR fund (XLK), το οποίο παρακολουθεί τον τεχνολογικό τομέα του S&P 500, σημείωσε πτώση σχεδόν 1%.

«Ο [S&P 500] διαπραγματεύεται σε επίπεδα πολύ πάνω από 20 φορές. Αυτό θα επηρεαστεί θετικά από τις [«Magnificent Seven»] και τις άλλες εταιρείες τεχνολογίας», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ορισμένες εταιρείες που έχουν «μείνει πίσω» στην ανοδική αγορά. «Υπάρχουν τόσα πολλά που αναμένεται να δαπανηθούν τα επόμενα δύο χρόνια, που αν υπάρξει καθόλου υποχώρηση σε αυτό το μέτωπο… θα στείλει το μήνυμα ότι ίσως τα πράγματα έχουν προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε».

Προσθέτοντας στο απαισιόδοξο κλίμα που επικράτησε στο Nasdaq την Τρίτη, μια νέα έκθεση της ADP αποκάλυψε ότι για τις τέσσερις εβδομάδες που έληξαν στις 25 Οκτωβρίου, η δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε κατά μέσο όρο κατά περισσότερες από 11.000 την εβδομάδα. Τα στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με τα κέρδη του Οκτωβρίου που ανέφερε η εταιρεία την περασμένη εβδομάδα και σηματοδοτούν κάποια αδυναμία στην αγορά εργασίας.

Οι κινήσεις της Τρίτης έρχονται μια μέρα μετά την ανάκαμψη των κύριων αμερικανικών δεικτών, με την ελπίδα ότι η ρεκόρ διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης θα μπορούσε να πλησιάζει στο τέλος της. Το βράδυ της Δευτέρας, η Γερουσία ψήφισε ένα νομοσχέδιο για τον τερματισμό της διακοπής, το οποίο έστειλε στη Βουλή. Η διαπραγματευμένη συμφωνία δεν περιλαμβάνει το αίτημα των Δημοκρατικών ότι κάθε νομοσχέδιο χρηματοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει παράταση των επιδοτήσεων του Affordable Care Act, αλλά αντίθετα ζητά ψηφοφορία για τις φορολογικές ελαφρύνσεις τον Δεκέμβριο.

«Πιστεύω ότι υπάρχει ένα τίμημα που πρέπει να πληρωθεί για την πολιτική δυσλειτουργία, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Φιτζπάτρικ. «Ναι, θα καταλήξουμε σε μια λύση, αλλά η πόλωση εξακολουθεί να είναι πολύ έντονη, και αυτός είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που πιστεύω ότι θα πρέπει να ωθήσουν τους επενδυτές προς συναλλαγές υψηλότερης ποιότητας».

