Την απόφασή του να διατηρήσει ένα «σημαντικό αριθμό» μετοχών κατηγορίας Α της Berkshire Hathaway, ώσπου οι μέτοχοι να εξοικειωθούν με τον διάδοχό του ως CEO της εταιρείας που ο ίδιος δημιούργησε, αποκάλυψε ο αποκαλούμενος Μάντης της Ομαχα, Γουόρεν Μπάφετ στην πολυεναμενόμενη τελευταία επιστολή του προς τους μετόχους της και προς τα τρία παιδιά του.

«Αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης δεν θα πρέπει να πάρει πολύ», έγραψε ο Μπάφετ, επισημαίνοντας πως «τα παιδιά μου είναι ήδη 100% πίσω από τον Γκρεγκ [Έιμπελ], όπως και οι διευθυντές της Berkshire».

Ο 95χρονος Μίδας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Berkshire, πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να γράφει την επιστολή του για την Ημέρα των Ευχαριστιών στα παιδιά και στους μετόχους του κάθε χρόνο, σύμφωνα με τη WSJ.

«Οι μεμονωμένοι μέτοχοι της Berkshire είναι μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα που είναι ασυνήθιστα γενναιόδωρη στο να μοιράζεται τα κέρδη της με άλλους λιγότερο τυχερούς. Απολαμβάνω την ευκαιρία να διατηρώ επαφή μαζί σας», έγραψε ο Μπάφετ.

Σε φιλανθρωπικά ιδρύματα 1,3 δισ. δολ.

Ο 95χρονος επενδυτής θα μετατρέψει 1.800 μετοχές κατηγορίας Α της Berkshire σε 2,7 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Β, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Στη συνέχεια, θα δωρίσει 1,5 εκατομμύριο από αυτές τις μετοχές στο Ίδρυμα Susan Thompson Buffett, το οποίο πήρε το όνομά του από την εκλιπούσα σύζυγό του, και 400.000 σε κάθε ίδρυμα των παιδιών του, το Ίδρυμα Sherwood, το Ίδρυμα Howard G. Buffett και το Ίδρυμα NoVo.

Το 2006, ο Μπάφετ άρχισε να κάνει δωρεές στο Ίδρυμα Gates, καθώς και σε ιδρύματα που συνδέονται με τα παιδιά του.

Αργότερα ξεκίνησε την Giving Pledge με τον Μπιλ και τη Μελίντα Γκέιτς, με στόχο να δωρίσει την περιουσία του είτε εν ζωή είτε μετά τον θάνατό του.

Πέρυσι, ο Μπάφετ ανακοίνωσε ότι το Ίδρυμα Γκέιτς δεν θα δεχόταν πλέον δωρεές μετά τον θάνατό του, με την κόρη και τους δύο γιους του Μπάφετ να επιβλέπουν ένα νέο φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Επιστολές όπως αυτή που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, μαζί με αυτές που συνοδεύουν τα ετήσια αποτελέσματα της εταιρείας, έχουν γίνει απαραίτητα για τους θαυμαστές του, οι οποίοι αναζητούν προβλέψεις – αποστάγματα σοφίας, τις επενδυτικές συμβουλές και τα ευφυολογήματα που προσέλκυαν πλήθος θαυμαστών στον δισεκατομμυριούχο επενδυτή.

Είναι γνωστές, άλλωστε, οι δημόσιες επιστολές που παρουσιάζουν τις φιλανθρωπικές δωρεές του, στοχασμούς για τη φιλανθρωπία και σημεία από τη διαθήκη του.

Οταν ανακοίνωνε τον διάδοχό του

Ο πάμπλουτος θρύλος των επενδύσεων εξέπληξε τους μετόχους στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Berkshire τον Μάιο, όταν ανακοίνωσε ότι ο Εϊμπελ, ο διάδοχός του, θα αναλάμβανε τα καθήκοντα του CEO στο τέλος του έτους – η Berkshire έχει δηλώσει ότι ο Μπάφετ θα παραμείνει πρόεδρος.

Το σχέδιο διαδοχής θα φέρει επίσης αλλαγές στις μακροχρόνιες παραδόσεις για τους οπαδούς της Berkshire.

Ο Εϊμπελ θα αναλάβει τη σύνταξη της ετήσιας επιστολής προς τους μετόχους, επιβεβαίωσε πρόσφατα ο βοηθός του Μπάφετ στην Wall Street Journal, και από το επόμενο έτος, ο Εϊμπελ θα ηγείται των ετήσιων συναντήσεων της Berkshire, ενώ ο Μπάφετ θα κάθεται με τους άλλους διευθυντές της εταιρείας.

Πηγή: ot.gr