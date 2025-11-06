Κύμα σφοδρών αεροπορικών επιδρομών στο νότιο Λίβανο πραγματοποιούν οι ισραηλινές δυνάμεις, στοχεύοντας σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις δυνάμεις της Χεζμπολάχ σε τρεις περιοχές. Επισήμως το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ έκανε προσπάθειες ανασυγκρότησης των στρατιωτικών της δυνατοτήτων σε αυτές τις περιοχές.

Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που έκλεισε μεταξύ των δύο πλευρών πριν από ένα χρόνο με στόχο να τερματίσει τις μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, και έπειτα από μήνες που ο λιβανέζικος στρατός είχε ξεκινήσει την εκκαθάριση θέσεων της Χεζμπολάχ στο νότο.

Το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας δεν έδωσε άμεσα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων των αεροπορικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, οι προηγούμενες ισραηλινές επιθέσεις την Πέμπτη προκάλεσαν τον θάνατο ενός ατόμου.

Είχαν προηγηθεί εντολές εκκένωσης

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντράι ανέφερε ότι εκδόθηκαν εντολές εκκένωσης στις 3 μ.μ. τοπική ώρα

Οι αεροπορικές επιδρομές ξεκίνησαν περίπου μία ώρα αργότερα. Αν και το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει συχνές επιδρομές εναντίον στόχων που, όπως ισχυρίζεται, είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ και μέλη της οργάνωσης που βρίσκονται στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, σπάνια αυτές συνοδεύονται από εντολές εκκένωσης.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του και θα συνεχίσουμε επίσης να επιμένουμε στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ», δήλωσε η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν στους δημοσιογράφους.

Η Μπεντροσιάν είπε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να επανεξοπλιστεί ή να ανακτήσει τη στρατιωτική δύναμη που καταστράφηκε από τον ισραηλινό πόλεμο εδάφους και αέρα το 2023-24.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι δεσμεύεται στην τήρηση της εκεχειρίας, αλλά ότι διατηρεί το «νόμιμο δικαίωμα» να αντισταθεί στο Ισραήλ. Δεν έχει επιτεθεί στο Ισραήλ από την έναρξη της εκεχειρίας πέρυσι.

Οι προειδοποιήσεις για εκκένωση συνέπεσαν με τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Λιβάνου, στο πλαίσιο της οποίας ο διοικητής του στρατού Ροντόλφ Χαϊκάλ ενημέρωνε για την πρόοδο στην κατάσχεση των αποθηκών όπλων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.