Έχοντας διαγράψει μια πορεία 100 ετών, η ιστορική βιομηχανία αναψυκτικών ΕΨΑ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς καλείται να ανακτήσει τις δυνάμεις της σε μία εξόχως ανταγωνιστική αγορά και να αντιστρέψει το αρνητικό αποτέλεσμα που καταγράφει τα τελευταία χρόνια.

Από το 2023, οπότε πέρασε στον έλεγχο του επενδυτικού ταμείου SMERC του οποίου επικεφαλής είναι ο Νίκος Καραμούζης, δρομολογήθηκε με ορίζοντα τριετίας ένα ευρύ σχέδιο μετασχηματισμού της σε επίπεδο παραγωγής, αλυσίδας τροφοδοσίας και οργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού της, με μεσοπρόθεσμο στόχο την ενίσχυση του εμπορικού σήματος EΨΑ, τη μείωση του κόστους και την επέκταση και αναβάθμιση της παρουσίας της στα σημεία πώλησης.

Σημαντικές ζημιές

Αφήνοντας πίσω μία δύσκολη χρονιά (το 2024) που «είδε» τις ζημιές να διευρύνονται σημαντικά, η διοίκηση της ΕΨΑ ευελπιστεί ότι φέτος θα υπάρχει αύξηση πωλήσεων, την ίδια στιγμή που πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες για εξορθολογισμό του κόστους.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2024, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1%) του μετοχικού της κεφαλαίου και παράλληλα το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των 4,2 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, η διοίκηση έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Συγκεκριμένα, η διοίκηση τον περασμένο μήνα προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.494.567,61. ευρώ, ενώ σημειώνεται ότι είχαν προηγηθεί άλλες δύο «τονωτικές ενέσεις»: 3,2 εκατ. ευρώ το 2023 και 5,1 εκατ. ευρώ το 2024.

Σε σχέση με το 2023, πέρυσι οι πωλήσεις της ΕΨΑ μειώθηκαν λόγω χαμηλότερου όγκου πωλήσεων, ενώ οι ζημιές αυξήθηκαν σημαντικά ως απόρροια της αύξησης των πρώτων υλών αλλά και των εξόδων που αφορούσαν τη διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας αλλά και τη δημιουργία και προώθηση νέων προϊόντων, όπως αναφέρεται σχετικά.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 0,26% στα 12,879 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε «έκρηξη» ζημιών στα 4,441 εκατ. ευρώ από 1,042 εκατ. ευρώ, με το EBITDA να γίνεται αρνητικό στα 3,013 εκατ. ευρώ.

Οι υποχρεώσεις

Η εταιρεία χρηματοδοτεί μέρος των επενδύσεων της καθώς και ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού, με

αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά της με χρεωστικούς τόκους. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 4,869 εκατ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες ανήλθαν σε 8,699 εκατ. ευρώ από 8,183 εκατ. ευρώ, το 2023.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία «γεννήθηκε» το 1924 αρχικά ως εταιρεία παραραγωγής πάγου και αργότερα έγινε η πρώτη εταιρεία ελληνικών αναψυκτικών με τις εγκαταστάσεις να βρίσκονται στην Αγριά του Βόλου.

Πηγή: OT.GR