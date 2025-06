«Σήμερα είναι η δική του νύχτα» αναγκάστηκε να ξεστομίσει ο Άντριου Κουόμο. Το φαβορί της εκλογικής αναμέτρησης των Δημοκρατικών παραδέχθηκε την ήττα του. Με καταμετρημένο το 93% των ψήφων στον πρώτο γύρο των προκριματικών εκλογών για τον Δήμο της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάνι συγκεντρώνει το 43,5% των ψήφων, ενώ ο Κουόμο το 36,4%.

Μιλένιαλ, μουσουλμάνος, γεννημένος στην Ουγκάντα, με κριτικές θέσεις απέναντι στο Ισραήλ για το παλαιστινιακό, ο Ζοχράν Μαμντάνι μέσα σε λίγους μήνες μετατράπηκε από πολιτικό αουτσάιντερ σε φέρελπις πολιτικός που είναι πολύ πιθανό να γίνει ο επόμενος δήμαρχος της πιο πολυπληθούς πόλης των ΗΠΑ.

Αν και ο νικητής των προκριματικών δεν είναι εγγυημένο ότι θα γίνει ο 111ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι εξαιρετικά πιθανό σε μια πόλη όπου οι εγγεγραμμένοι Δημοκρατικοί υπερτερούν αριθμητικά των Ρεπουμπλικανών και αποτελεί παραδοσιακά «δημοκρατικό κάστρο».

Ο νυν πρόεδρος, Έρικ Άνταμς, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές του 2021 ως Δημοκρατικός αλλά φέτος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος υποψήφιος, είναι βαθιά αντιδημοφιλής στην πόλη. Ο Άνταμς κατηγορήθηκε για δωροδοκία και αποδοχή ξένων δωρεών για την προεκλογική εκστρατεία, αλλά οι κατηγορίες αποσύρθηκαν τον Απρίλιο μετά από παρέμβαση της κυβέρνησης Τραμπ.

Η «εντυπωσιακή πολιτική ανατροπή», όπως τη χαρακτηρίζει το BBC, ήρθε με τον 33χρονο Ζοχράν Μαμντάνι να διαψεύδει τα προγνωστικά «τρέχοντας» μια πολυ στοχευμένη καμπάνια στα social media.

Οι πολύτιμοι σύμμαχοι του Ζοχράν Μαμντάνι

Όσο ο Άντριου Κουόμο είχε ως στήριγμα εκατομμύρια δολάρια από δωρητές όπως ο Μάικλ Μπλούμπεργκ και ο Μπιλ Άκμαν, ο Ζοχράν Μαμντάνι στηρίχθηκε στη βάση, τους αφοσιωμένους εθελοντές και τους νεαρούς ακτιβιστές από τους Δημοκρατικούς Σοσιαλιστές.

Αναλύοντας σωστά την «ακτινογραφία» του εκλογικού σώματος, έστησε με τους συνεργάτες του μια καμπάνια σύγχρονη αναγνωρίζοντας ότι μεγάλη μερίδα αυτού διαμορφώνει τις απόψεις του μέσω των social media.

Η εκστρατεία του Μαμντάνι συγκέντρωσε 7 εκατομμύρια δολάρια από χιλιάδες μεμονωμένους δωρητές και κινητοποίησε έναν στρατό εθελοντών. Χαρακτήρισε μάλιστα την εκστρατεία του Κουόμο ως το «τελευταίο παράδειγμα δισεκατομμυριούχων και εταιρειών που προσπαθούν να εξαγοράσουν τις εκλογές».

Την ίδια στιγμή ο Αντριου Κουόμο, ο οποίος είχε παλαιότερα κατηγορηθεί για σειρά σκανδάλων (αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, κατηγορίες και για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, τις οποίες ωστόσο ο ίδιος απορρίπτει), δήλωνε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει πάνω από τον Μαμντάνι «όπως το καυτό μαχαίρι από το βούτυρο».

Ο Μαμντάνι εξασφάλισε την υποστήριξη της βουλεύτριας Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς και του συνδικάτου United Auto Workers.

«Αυτή η κούρσα δεν είναι μόνο συμβολική για το μέλλον της Νέας Υόρκης, αυτή η κούρσα είναι συμβολική για το μέλλον της χώρας μας», δήλωνε η Οκάσιο-Κορτέζ κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης με περισσότερους από 2.000 υποστηρικτές μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές.

«Για τόσο καιρό είχαμε μια πολιτική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του Δημοκρατικού Κόμματος, που ήθελε απλώς να παίξει εκ του ασφαλούς.Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να σώσουν αυτή τη χώρα».

Ο Guardian επισημαίνεται ότι ο Μαμντάνι «κέρδισε το κοινό έχοντας ευχέρεια και μεταφέροντας με σαφήνεια τους στόχους του, μιλώντας πειστικά σε ψηφοφόρους από πολλά διαφορετικά υπόβαθρα. Δεν ήταν απλώς άλλος ένας ακτιβιστής-πολιτικός- απέδειξε ότι είναι ένας φυσικός ηγέτης».

Η Our Revolution, η πολιτική οργάνωση που ίδρυσε ο Σάντερς το 2016, δήλωσε ότι κινητοποίησε τα μέλη της και στις πέντε συνοικίες και έστειλε περισσότερα από 60.000 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κείμενα για να φέρει τους ψηφοφόρους στις κάλπες για λογαριασμό του Μαμντάνι και του Μπραντ Λάντερ, ενός άλλου υποψηφίου των Δημοκρατικών στην κούρσα.

«Ο Ζοχράν έχει κάνει μια εξαιρετική εκστρατεία. Τα έβαλε με όλο το κατεστημένο», δήλωνε ο Σάντερς λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες καλώντας τους ψηφοφόρους να μην αποθαρρυνθούν από τη ζέστη και να πάνε να ψηφίσουν.

Το who is who του Ζοχράν Μαμντάνι

Ο Ζοχράν Μαμντάνι γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου του 1991 στην Καμπάλα της Ουγκάντα και μεγάλωσε αρχικά στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής.

Σε ηλικία 7 ετών μετακόμισε με την οικογένειά του στη Νέα Υόρκη. Είναι γιος του Mahmood Mamdani, διακεκριμένου καθηγητή μεταποικιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και της Mira Nair, ινδής σκηνοθέτιδας της οποίας οι δουλειές περιλαμβάνουν το «Mississippi Masala» και το «Monsoon Wedding».

Το μεσαίο όνομά του, Κουάμε, το πήρε προς τιμήν του επαναστάτη και πρώτου πρωθυπουργού της Γκάνας, Κουάμε Νκρουμάχ. Φοίτησε στο Bank Street School for Children και στο Bronx High School of Science.

Σπούδασε Africana Studies στο Bowdoin College, όπου συνίδρυσε το τοπικό παράρτημα των Students for Justice in Palestine και συμμετείχε σε κινήματα κατά του ιμπεριαλισμού και υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το 2018 απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα.

Προτού ασχοληθεί με την πολιτική, εργάστηκε ως σύμβουλος πρόληψης κατασχέσεων κατοικιών, βοηθώντας χαμηλόμισθους ιδιοκτήτες να αποφύγουν εξώσεις. Η εμπειρία αυτή τον έφερε αντιμέτωπο με συστημικές ανισότητες στην αγορά στέγασης και τον ώθησε στην πολιτική.

Ο Μαμντάνι είναι λάτρης της χιπ-χοπ μουσικής και ράπερ. Το 2016, με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Young Cardamom», συνεργάστηκε με τον ράπερ HAB και το 2019, κυκλοφόρησε ένα σινγκλ με τίτλο «Nani» υπό το νέο ψευδώνυμο «Mr. Cardamom».

Ο Μαμντάνι κέρδισε έναν εν ενεργεία βουλευτή τεσσάρων ετών σε μια στενή προκριματική εκλογική αναμέτρηση της Πολιτειακής Συνέλευσης το 2020. Εντάχθηκε σε μια μικρή ομάδα νομοθετών στο Άλμπανι που ανήκαν στο παράρτημα των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής στη Νέα Υόρκη.

Πριν από τη δημαρχιακή του εκστρατεία, έγινε πρωτοσέλιδο σε εθνικό επίπεδο το 2021, όταν συμμετείχε σε 15ήμερη απεργία πείνας των ταξιτζήδων της Νέας Υόρκης, ζητώντας ανακούφιση από το υπερβολικό χρέος.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, μίλησε εκτενώς για την έναρξη της δωρεάν χρήσης των αστικών λεωφορείων, το οποίο βοήθησε να ξεκινήσει. Το πιλοτικό πρόγραμμα διήρκεσε έναν χρόνο και δεν ανανεώθηκε.

Παρ’ όλα αυτά, οι συνάδελφοί του είχαν να παραδεχθούν ότι οι ιδέες του βοήθησαν να μετακινηθεί το ιδεολογικό κέντρο της Συνέλευσης προς τα αριστερά.

Έχει πρόγραμμα

Ο Μαμντάνι, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής, έχει υιοθετήσει μια ατζέντα που επικεντρώνεται στη μείωση του κόστους που, όπως λέει, «συνθλίβει τους εργαζόμενους».

Έχει ταχθεί υπέρ του παγώματος του κόστους των ενοικίων για τους ενοικιαστές (πάγωμα των ενοικίων σε 1 εκατομμύριο διαμερίσματα), της δωρεάν μετακίνησης στα αστικά λεωφορεία, της παροχής δημόσιας παιδικής φροντίδας για παιδιά κάτω των έξι ετών και της δημιουργίας δημοτικών παντοπωλείων που θα αγοράζουν και θα πωλούν σε τιμές χονδρικής.

Έχει επίσης υποστηρίξει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 30 δολάρια την ώρα έως το 2030. Λέει ότι θα πληρώσει για τα σχέδιά του με την αύξηση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων στο 11,5% και τη φορολόγηση των Νεοϋορκέζων που κερδίζουν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια ετησίως με ενιαίο συντελεστή 2%.

Ο Μαμντάνι θα βρεθεί αντιμέτωπος με την επίμονη αντίδραση του κατεστημένου της Νέας Υόρκης, με κυρίαρχο παράγοντα την κυβερνήτη Κάθι Χότσουλ, η οποία έχει ήδη απορρίψει τις προτάσεις του για αύξηση των φόρων στους πλουσίους.

Επίσης, η ιδέα για δωρεάν αστικά λεωφορεία απαιτεί έγκριση από το Κογκρέσο, γεγονός που δείχνει πόσο δύσκολη θα είναι η υλοποίηση του προγράμματός του.

Όπως αναφέρει ο Benjamin Oreskes των New York Times «μέρος της επιτυχίας του οφείλεται στην ικανότητά του να μετατρέπει την πολυπλοκότητα των οικονομικών προβλημάτων των ψηφοφόρων σε περιεκτικές πολιτικές λύσεις.

Δεν απέφευγε τις μεγάλες ιδέες και προσδιόρισε τον εαυτό του αδιαμαρτύρητα ως δημοκρατικό σοσιαλιστή, ακόμη και όταν οι εθνικοί Δημοκρατικοί προσπαθούσαν να υιοθετήσουν πιο μετριοπαθείς θέσεις σε διάφορα ζητήματα.

Και αντί να αναλωθεί σε περίπλοκες πολιτικές έννοιες παρουσίασε εύληπτες ιδέες, ακόμη και αν οι αντίπαλοί του τις χλεύαζαν ως ουρανοκατέβατες: Τα ενοίκια των θα παγώσουν. Τα λεωφορεία θα είναι δωρεάν.

Οι φόροι για τους πλούσιους θα αυξάνονταν και το κόστος της παιδικής φροντίδας θα μειωνόταν στο μηδέν.

Η απλότητα αυτών των ιδεών διαψεύδει τη δυσκολία υλοποίησής τους. Ακόμα κι έτσι, είχαν απήχηση στους Νεοϋορκέζους που αποζητούσαν έναν πολιτικό που πραγματικά καταλάβαινε πώς είναι να ζεις σε στενά διαμερίσματα και να κάνεις μακρινές μετακινήσεις με το μετρό για να πας στη δουλειά σου».

Οι απόψεις του για το Ισραήλ και τη Γάζα

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ασκεί εδώ και καιρό έντονη κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση και τη μεταχείριση των Παλαιστινίων. Το 2023, εισήγαγε νομοσχέδιο για τον τερματισμό του αφορολόγητου καθεστώτος των φιλανθρωπικών οργανώσεων της Νέας Υόρκης που έχουν δεσμούς με ισραηλινούς εποικισμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το νομοσχέδιο θεωρήθηκε «μη προωθητέο» από την ηγεσία της Συνέλευσης και δεν πήγε πουθενά.

Έχει επικρίνει έντονα τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και έχει εκφράσει την υποστήριξή του στο κίνημα για το μποϊκοτάζ, την εκποίηση και τις κυρώσεις. Έχει επίσης δηλώσει ότι πιστεύει ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρέπει να συλληφθεί.

Έχει επίσης δηλώσει ότι δεν υπάρχει χώρος για αντισημιτισμό στη Νέα Υόρκη, προσθέτοντας ότι αν εκλεγεί, θα αυξήσει τη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους.

Ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης;

Αν εκλεγεί το φθινόπωρο, ο Μαμντάνι θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, με την εκστρατεία του να έχει βρει πρόσφορο έδαφος στο περίπου ένα εκατομμύριο μουσουλμάνους της πόλης.

Ο υποψήφιος επισκεπτόταν τακτικά τζαμιά και έκανε την πίστη του κεντρικό θέμα της εκστρατείας του.

Η εστίαση στην καταγωγή του έγινε επίσης ένας τρόπος να τονίσει την πολυπολιτισμική φύση του συνασπισμού του και της πόλης που ήλπιζε να διοικήσει.

«Γνωρίζουμε ότι το να στέκεσαι δημόσια ως μουσουλμάνος σημαίνει επίσης να θυσιάζεις την ασφάλεια που μερικές φορές μπορούμε να βρούμε στις σκιές», δήλωνε ο ίδιος σε συνέντευξή του.

O Ζοχράν Μαμντάνι απευθύνεται στους ψηφοφόρους του ελάχιστα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

«Σύμφωνα με τα λόγια του Νέλσον Μαντέλα: φαίνεται πάντα αδύνατο μέχρι να γίνει. Φίλοι μου, έγινε. Κι εσείς είστε αυτοί που το κάνατε.Έχω την τιμή να είμαι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης».

