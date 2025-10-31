Ο Γρηγόρης Τζιοβάρας, πολιτικός συντάκτης στο «ΒΗΜΑ», αναλύει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τις αναταράξεις που χαρακτηρίζουν τη σχέση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Δένδια, από τον Άγνωστο Στρατιώτη μέχρι την ηγεσία της γαλάζιας παράταξης. Γιατί κανείς από τους δύο δεν είναι έτοιμος για σύγκρουση.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Η εύθραυστη σχέση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Δένδια» θα ακούσετε:

0:31 Πότε άρχισε η σχέση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Δένδια να κλονίζεται.

1:30 Τι δείχνει η μεταφορά Δένδια από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τη νέα κυβέρνηση.

3:52 Ο Άγνωστος Στρατιώτης, ο Ρούτσι, οι δηλώσεις Δένδια και η τακτική Μητσοτάκη.

6:20 Παρουσίες και απουσίες στα εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής όψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

7:33 Γιατί ο πρωθυπουργός κάνει κινήσεις ανακωχής με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

8:32 Τα χαρακτηριστικά του ακροατηρίου που επιθυμούν να προσελκύσουν Μητσοτάκης και Δένδιας.

9:47 Οι λόγοι που κανείς από τους δύο δεν είναι έτοιμος για σύγκρουση.

11:11 Οι επίδοξοι δελφίνοι που διεκδικούν αθόρυβα την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

