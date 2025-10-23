Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MBS), αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 17-19 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη του επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, έπειτα από επτά χρόνια, καθώς το Ριάντ επιδιώκει την επίτευξη μιας νέας αμυντικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση Τραμπ υπέγραψε πρόσφατα ένα αμυντικό σύμφωνο με το Κατάρ, δεσμευόμενη να θεωρεί κάθε ένοπλη επίθεση στο έδαφός του ως απειλή για τις ΗΠΑ. Η συμφωνία προέκυψε μετά από την προσπάθεια του Ισραήλ, τον περασμένο μήνα, να σκοτώσει ηγέτες της Χαμάς, με αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα. Οι Σαουδάραβες έχουν δηλώσει ότι θα ήθελαν και εκείνοι ένα αντίστοιχο αμυντικό σύμφωνο με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται αμερικανό κυβερνητικό αξιωματούχο, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για την υπογραφή συμφωνίας, κατά την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες τελούν υπό διαπραγμάτευση. Από την πλευρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα ότι η συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία αποτελεί «ισχυρό θεμέλιο της αμερικανικής στρατηγικής στην περιοχή».

Ομαλοποίηση σχέσεων Ριάντ – Τελ Αβίβ

Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει εδώ και αρκετό καιρό τέτοιου είδους εγγυήσεις ασφαλείας, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να ομαλοποιήσει τις σχέσεις μεταξύ Ριάντ και Ισραήλ. Αυτές οι προσπάθειες όμως, είχαν τεθεί σε παύση, ύστερα από την 7η Οκτωβρίου του 2023 και τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έχει δηλώσει έκτοτε ότι οι σχέσεις του κράτους του με το Ισραήλ θα εξαρτηθούν, μεταξύ άλλων και από την ίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους, στο οποίο ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξακολουθεί να αντιτίθεται σθεναρά.

Ωστόσο, με την πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα να έχει πλέον τεθεί σε ισχύ, ο Τραμπ φαίνεται πως θα προσπαθήσει, όχι μόνο να επανεκκινήσει, αλλά και να επιταχύνει τις σχετικές συζητήσεις. Την περασμένη εβδομάδα, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι αναμένει σύντομα επέκταση των «Συμφωνιών του Αβραάμ», που εξομάλυναν τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών χωρών (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Μαρόκο και Σουδάν), για τις οποίες μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Η Wall Street Journal μεταδίδει πως η συνάντηση των δυο ηγετών, τον ερχόμενο μήνα, σε πρώτη φάση, ενδεχομένως να μην επιφέρει μια συμφωνία που να ανταποκρίνεται στην αμυντική συνθήκη, που επιδιώκει εδώ και καιρό η Σαουδική Αραβία. «Ένα πιο άμεσο αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, που θα ενίσχυε τις πωλήσεις όπλων, την ανταλλαγή πληροφοριών και τον στρατηγικό σχεδιασμό για κοινές απειλές, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας και του Ιράν», σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα.

Στενή σχέση Τραμπ και Μπιν Σαλμάν

Η τελευταία επίσκεψη του πρίγκιπα Μπιν Σαλμάν στις ΗΠΑ ήταν το 2018, λίγους μήνες πριν τη δολοφονία τον αντιφρονούντα σαουδάραβα δημοσιογράφου και αρθρογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι, ο οποίος είχε άδεια παραμονής στις ΗΠΑ, μέσα στο σαουδαραβικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Η CIA εκτίμησε ότι ο πρίγκιπας διάδοχος είχε πιθανότατα διατάξει τη δολοφονία – κάτι που ο ίδιος ακόμα αρνείται -, με αποτέλεσμα να επιβληθούν αμερικανικές κυρώσεις εναντίον αρκετών σαουδαράβων αξιωματούχων.

Αν και ο Τραμπ είχε υποστηρίξει τον Μπιν Σαλμάν εκείνη την εποχή, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αργότερα επέκρινε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο βασίλειο. Όταν το 2022, ο Μπάιντεν επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να την πείσει να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου και να μειώσει τις τιμές, για να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία, η προσπάθειά του δεν ευοδώθηκε.

Ο Τραμπ πάντως φαίνεται πως ανέκαθεν έτρεφε συμπάθεια για τον σαουδάραβα ηγέτη, τον οποίο έχει αποκαλέσει «σοφότερο από την ηλικία του». Μάλιστα, η Σαουδική Αραβία ήταν η πρώτη ξένη χώρα που επισκέφθηκε το 2017, κατά την πρώτη του θητεία και η δεύτερη αφότου ανέλαβε πρόεδρος φέτος, ενώ ο πρίγκιπας διάδοχος ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης, στον οποίο τηλεφώνησε τον Ιανουάριο του 2025, με την έναρξη της δεύτερης θητείας του.