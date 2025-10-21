Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Μπακνανά, στον Νέο Κόσμο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τρία άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο και πέντε να προσαχθούν από την αστυνομία.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό ξεκίνησε ύστερα από σύγκρουση μεταξύ δύο φορτηγών. Η ένταση που ακολούθησε οδήγησε σε συμπλοκή, κατά την οποία ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας ελαφρά τρία άτομα.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε συνολικά πέντε άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως.

Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής βρίσκεται σε εξέλιξη.