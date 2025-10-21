Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από το βήμα της Ολομέλειας ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ με αφορμή την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για την προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Ανοίγετε μόνοι σας ένα ζήτημα από το πουθενά και επιχειρείτε να διχάσετε τον λαό», δήλωσε Δημήτρης Κουτσούμπας, για να προσθέσει πως «κλείνετε το μάτι σε ένα ακροατήριο που βρίσκεται στα δεξιά σας, γιατί εκεί έχετε μεγαλύτερες απώλειες».

«Αφήστε τις διάφορες εξυπναδούλες που δήθεν αναρωτιέστε αν υπάρχουν άλλα μέρη. Οι εκδηλώσεις δεν προσβάλλουν το μνημείο. Ένα μνημείο που τιμά εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα, να προσβάλλεται από εκδηλώσεις του ίδιου το ελληνικού λαού;», διερωτήθηκε ο κ. Κουτσούμπας.

Με έμφαση είπε πως «δεν είναι μπογιές, είναι τα ονόματα των νεκρών παιδιών μας. Δεν είναι καντηλάκια, είναι το φως για αγώνα. Εσείς προσβάλλετε το μνημείο. Όταν το εργαλειοποιείτε για άλλους σκοπούς. Το αποκόπτετε από τον λαό και το κάνετε μόνο ένα τουριστικό τοπόσημο για να βγάζουν σέλφι οι τουρίστες».

Κατέληξε εκτιμώντας ότι η τροπολογία είναι προβληματική «και ανοίγει και επικίνδυνους δρόμους για τον ρόλο που μπορεί να έχει ο στρατός στο μέλλον», για να πει με αιχμή πως «ο Πάνος Καμμένος είχε πει ότι ο στρατός διασφαλίζει τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας. Μάλλον βαλθήκατε να τον επιβεβαιώσετε. Μάλλον δεν έχει μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα η τροπολογία σας».